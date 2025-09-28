Slušaj vest

U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 15.00 ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Foto: Kurir Televizija

Gosti današnje emisije su Živkica Miletić, Jelena Kostov, kao i Darko Lazić kao glavni gost, pevač koji je poslednjih dana u žiži javnosti zbog teške saobraćajne nesreće koju je doživeo sa svojom suprugom, a iz koje su, na sreću, izašli sa povredama koje nisu opasne po život.

Foto: Kurir Televizija

Kroz emisiju, koja je snimana neposredno pre saobraćajke, čućete šta je i na koji način Darko pričao o svom životu, privatnim i poslovnim planovima, kao i o svom braku.