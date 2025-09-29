Slušaj vest

Čuveni simfo-rok orkestar, originalni Prime Orchestra, održaće koncert “Rock Sympho Show” 9. oktobra 2025. u MTS Dvorani sa početkom u 20 časova. Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Foto: Promo/Matt Keyworth

Publika će doživeti moć rok zvuka i grandioznost simfonijskog orkestra u novom spektaklu – “ROK Simfo Šou” legendarnog PRIME Orchestra, koji slavi deceniju izvanrednih muzičkih nastupa!

Kao deo velike evropske turneje, ovaj jedinstveni simfonijski “krosover” orkestar izvešće rok hitove izvođača kao što su: Led Zeppelin, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, Europe, Ozzy Osbourne, AC/DC, Nirvana, Coldplay i drugih. Publika će uživati u energičnoj mešavini rok benda, hora i sjajnih pevača pod vođstvom harizmatičnog dirigenta. Posetioci će uroniti u svet gde se klasična muzika susreće sa rokom, stvarajući zadivljujuću sinergiju zvuka i emocija.

Foto: Promo/Matt Keyworth

PRIME Orchestra, osvojivši srca miliona fanova širom sveta, koristi najsavremenije zvučne tehnologije, LED ekrane i specijalne efekte kako bi pružio nezaboravan šou. Njihovi nastupi se odlikuju kvalitetom, energijom, profesionalizmom i jedinstvenim zvukom, kontinuirano privlačeći nove fanove. Publika može da očekuje zapanjujuća muzička otkrića, snažne emocije i nezaboravne utiske.

Foto: Promo/Matt Keyworth

