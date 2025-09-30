Slušaj vest

Ovaj šou-program emituje se nedeljom u 16.00. Voditelji Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac otkrivaju kakva su sve iznenađenja ove jeseni spremili za svoje gledaoce.

“Sve je spremno za novu sezonu, prve dve emisije pokazuju da smo uradili dobar posao. Ja sam u potpunosti spreman, a mogu da kažem da smo i Ljilja i ja čekali u niskom startu novi susret sa publikom, koja nas prati sve ove godine. Kao profesionalni kuvar, što se od mene pre svega i očekuje, donosim nove recepte, neke nove ideje u vezi sa kuvanjem, ali i mnogo zabave za gledaoce, iako će u prvom trenutku gledaocima najviše pažnje privući naš novi studio, u kom svi uživamo više nego ikada ranije. Ali, kada dobro napune oči njegovom lepotom, fokus prelazi na Ljilju, mene i naše fantastične goste, koji će vas zabaviti, otkriti mnogo toga što do sada o njima niste imali prilike da čujete, otvoriće za vas i dušu i srce, nasmejati vas, a ređe izmamiti i neku suzu u vašem oku. U svakom slučaju, očekujte mnogo emocija!” Ovako jedan od voditelja ove emisije koju obožavate, Dejan Šutanovac, uvodi gledaoce u novu sezonu.

Ljiljana Stanišić, voditeljka i “domaćica” emisije dodaje: “Nego šta nego je sve spremno. Kao što je Deki rekao, nismo mogli da dočekamo jesen, da krene nova sezona. Ne želim da budem skromna, jer je sve više nego savršeno. Najbitnije nam je bilo da gledaoci budu zadovoljni, verujem da smo u tome i uspeli. Pre svega, tu je novi koncept emisije. Goste, koji su sjajni, prikazaćemo iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Videćete sportistu koji se latio mikrofona i zapevao pred kamerama, što je, recimo, do sada radio samo u svom kupatilu. Zatim pevača koji me je ošišao makazama u emisiji, kao i istaknutog umetnika, koji je u emisiji otkrio svoju najveću životnu tajnu. Ovih par zanimljivosti izdavajm kako bi gledaoci mogli tek da naslute šta mogu da očekuju. Obećavamo da će sve biti na svetskom nivou, baš kako naša publika zaslužuje.”

Ovaj voditeljski par oslobodiće vas briga svake nedelje od 16.00. Sjajni gosti, dobra zabava, mnogo pesme i muzike i odličan nedeljni ručak, koji za vas priprema vrhunski kuvar. Opusti se i uživaj, baš kako zahteva nedeljno popodne!