I ove godine veliko je interesovanje za koncert filmske muzike Enija Morikonea i Nina Rote. Nastup 2. oktobra u Sava centru je rasprodat. Nakon dva rasprodata koncerta prošle godine, originalni koncert filmske muzike Enija Morikonea i Nina Rote i ove godine izaziva veliku pažnju. Koncert nosi naziv „Drugi deo“ (Part II) zbog dodatnih dela filmske muzike koji će biti izvedeni. Koncert počinje u 20 časova.

Foto: Lidia Shironina

Novi program će omogućiti publici ne samo da uživo čuje dela neprevaziđenih majstora, već i da doživi jedinstveno emotivno putovanje kroz talase kreativnosti Rote i Morikonea, u kojima se večne teme prepliću sa unutrašnjim svetom stvaralaštva. Publiku očekuju čuvene melodije iz kultnih filmova “Kum”, "Amarkord", “Bilo jednom u Americi”, “Dobar, loš, zao”, "La Strada", “Profesionalac” i drugih. Koncert nosi naziv “Ennio Morricone & Nino Rota – Part II”.

Foto: Lidia Shironina

Pokretač projekta je Marčelo Rota, svetski poznati dirigent. Muziku iz filmova izvode solisti koji su zajedno sa Eniom Morikoneom ušli u istoriju italijanske i svetske kinematografije: Nelo Salca (truba), Ludoviko Fulči (klavir) i Suzana Rigači (sopran). Pod vođstvom maestra Morikonea, održali su više od 500 koncerata širom sveta, među kojima je bio i koncert u Beogradskoj areni 2009. godine.