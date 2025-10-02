Slušaj vest

Sa velikim ponosom delimo sa vama vest da je Kurir televizija u sredu, 1. oktobra, prema podacima o merenju gledanosti agencije Nielsen, ponovo bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa u Srbiji, na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci od 18 do 49 godina starosti).

Najlepši osećaj donosi trenutak kada stigne nagrada za vredan rad, trud i posvećenost. Upravo taj osećaj prisutan je duži vremenski period kod svih nas koji smo deo ove priče.

Hvala vama koji ste prepoznali kvalitet našeg programa i postavili nas na mesto kom smo težili, da budemo prvi! Nastavićemo da unapređujemo naš program i emitujemo sadržaje po vašoj meri.