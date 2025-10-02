Slušaj vest

Naklonost publike muzici kultnog benda Crvena jabuka ne prestaje da iznenađuje! Tako je uoči velikih beogradskih koncerata u skejt parku kod Ušća osvanuo potpuno originalan mural posvećen legendarnom sastavu, na kom je vešto naslikan simbol benda: velika crvena jabuka i broj 4 koji uz jabuku simbolično označava 40 godina benda. Podsetimo, jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora, uveliko se, u okviru turneje povodom obeležavanja četiri decenije karijere tokom koje obilazi 40 gradova širom regiona i Evrope, sprema za čak dva uzastopna koncerta u Sava Centru 13. i 14. novembra.

Foto: Promo

Neće to biti novo iskustvo za bend koji je navikao da puni velike hale širom sveta, Evrope i regiona, te je sasvim izvesno da će publika u višesatnom programu uživati uz brojne pesme iz njihove četiri decenije duge karijere!

Podsetimo, kako je Žera nedavno uoči susreta sa Beograđanima rekao, svaki koncert je nova bajka:

„Svaki koncert je nova bajka ljubavi, života, emocija, ali najviše ljubavi , jer nam je ljubav najpotrebnija, celi svet u jednoj kolevci, ljubav je veličanstvo kom služim“, ističe Žera i dodaje da očekuje kao i uvek posebnu atmosferu na koncertima: „Čekaju nas dve beogradske noći u punom sjaju sa izborom pesama od 1985. do 2025. godine, za sve nas, pa i za mene, koji smo odrastali uz Crvenu jabuku“.

Foto: Promo

Muzičari ogromne muzičke kilometraže odsviraće sve do jednog poznate hitove među kojima su „Tugo nesrećo“; „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Tuga ti i ja“ „Bježi kišo s prozora“; „Dirlija“ i mnogo drugih iz opusa bogatog sa preko 200 pesama.

Karte su u prodaji na tickets.rs