I ove nedelje Kurir vam donosi spoj zabave i praktičnosti! U petak vas uz omiljeni TV vodič TV Ekran, koji donosi najtačniji program, ekskluzivne intervjue i zanimljive priče iz sveta poznatih, očekuje i poklon koji će vam svakodnevno biti od koristi – grickalica za nokte.

Ova mala, ali izuzetno praktična stvarčica nezaobilazna je u svakom domu. Uvek pri ruci, laka za upotrebu i pogodna da je ponesete svuda sa sobom – od putovanja do svakodnevne torbe.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Živorad Nikolić: Na Kurir televiziji sam ispunio sve profesionalne želje: Omiljeno TV lice otkriva šta nas sve čeka u novoj sezoni njegove putopisne emisije „Sa Žikom po Srbiji“, koja se emituje subotom od 15 časova.

Miona Marković: U „Sedef-magli“ sam insistirala da opasne scene snimam ja, a ne kaskaderka.

Nemanja Oliverić: „Miholjsko leto“ je slično „Radio Milevi“, ali obrađuje temu od koje se zazire.