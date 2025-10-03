Slušaj vest

Trinaesti po redu Balkan Millions Jackpot u iznosu od 24.714.759 dinara ove srede u večernjim časovima odjeknuo je Balkanom, a srećni dobitnik Ivan redovan je igrač Balkan Beta.

Ivan je najveći Jackpot u istoriji Balkan Beta osvojio igrajući i zabavljajući se uz svoju omiljenu igru „Convertus Aurum” u beogradskom Balkan Bet lokalu koji se nalazi u Bulevaru Kralja Aleksandra 174.

On nije skrivao pozitivno raspoloženje kao i zadovoljstvo zbog osvojenog višemilionskog novčanog iznosa, a prve utiske je podelio sa zaposlenima i prisutnima u lokalu.

Kako je rekao, ni sam nije verovao u mogućnost da baš on bude osvajač rekordnog Balkan Millions Jackpot-a zbog čega je posebno iznenađen.

Ivan je objasnio da u mnoštvu drugih igara iz Balkan Bet ponude pomenuti slot uvek rado izabere i da mu je drago jer mu je baš ova igra donela zaista neverovatan novčani dobitak.

Navodi da će sasvim sigurno nastaviti da posećuje svoj talični Balkan Bet lokal kao i da će se uvek vraćati igri koja mu je omogućila ulaz u zajednicu Balkan Bet milionera.

Pored Ivana, još dvojica Balkan Bet igrača koja su te večeri u istom lokalu igrali slot igre podelili su Splash Jackpot dobitak u iznosu od čak 741.444rsd.

Nakon proslave ovog rekordnog novčanog dobitka započet je novi Balkan Millions ciklus. Novčani fond raste ka maksimalnom iznosu od 25 miliona dinara, a Balkan Millions Jackpot već čeka svog sledećeg osvajača iz Balkana.