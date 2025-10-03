Danas je otvorena treća deonica brze pruge Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice. Ovaj istorijski infrastrukturni poduhvat, dug 108 kilometara, predstavlja jedno od najvećih ulaganja u saobraćajnu mrežu u regionu. Država Srbija ovim projektom ulazi u red zemalja sa prugom koja omogućava kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na sat, što je do skoro delovalo nedostižno. Na novoj deonici izgrađeni su mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci, ali i prvi ekodukti u Srbiji, koji će omogućiti životinjama siguran prelazak preko pruge. Uloženi su ogromni radovi i resursi, a angažovano je više od 200 domaćih i evropskih kompanija, što pokazuje i sposobnost Srbije da realizuje projekte od strateškog značaja. Putovanje vozom od Novog Sada do Subotice trajaće svega 41 minut, a od Beograda do Subotice manje od sat i po. Otvaranjem ove pruge Srbija šalje jasnu poruku da je infrastrukturno povezivanje prioritet i da ulaže u budućnost, kako za građane, tako i za privredu. Najavljeno je i otvaranje 14 kilometara puta do Vrbe, predgrađa Kraljeva, dok se završetak Moravskog koridora očekuje do 28. juna sledeće godine.