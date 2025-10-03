PUŠTENA U RAD TREĆA DEONICA OD NOVOG SADA DO SUBOTICE: Vojvodina brzom prugom povezana sa Beogradom u minutima, nova investiciona klima
Danas je otvorena treća deonica brze pruge Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice. Ovaj istorijski infrastrukturni poduhvat, dug 108 kilometara, predstavlja jedno od najvećih ulaganja u saobraćajnu mrežu u regionu. Država Srbija ovim projektom ulazi u red zemalja sa prugom koja omogućava kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na sat, što je do skoro delovalo nedostižno. Na novoj deonici izgrađeni su mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci, ali i prvi ekodukti u Srbiji, koji će omogućiti životinjama siguran prelazak preko pruge. Uloženi su ogromni radovi i resursi, a angažovano je više od 200 domaćih i evropskih kompanija, što pokazuje i sposobnost Srbije da realizuje projekte od strateškog značaja. Putovanje vozom od Novog Sada do Subotice trajaće svega 41 minut, a od Beograda do Subotice manje od sat i po. Otvaranjem ove pruge Srbija šalje jasnu poruku da je infrastrukturno povezivanje prioritet i da ulaže u budućnost, kako za građane, tako i za privredu. Najavljeno je i otvaranje 14 kilometara puta do Vrbe, predgrađa Kraljeva, dok se završetak Moravskog koridora očekuje do 28. juna sledeće godine.
Da li će brza pruga postati stvarni motor razvoja severne Srbije?
Koji je značaj Moravskog koridora za građane koji iz Kraljeva, Čačka i Požege putuju ka jugu i Grčkoj?
Koje su opcije Srbije za uvoz nafte i derivata ako stupe na snagu sankcije NIS-u?
Dragoljub Kojčić, publicista, bivši poslanik
Veroljub Arsić narodni poslanik
Nebojša Bakarec, narodni poslanik
urednica i voditeljka: Jelena Pejović