Danas Kurir svojim čitaocima poklanja još jedan uzbudljiv roman – „Marionete“. Priča koja će vas povesti u svet neizgovorenih osećanja, unutrašnjih borbi i trenutaka kada se nemir sudara sa smirenošću, a prezrivi pogled otkriva više od hiljadu reči.

Foto: Promo

Roman „Marionete“ donosi napetu i emotivnu priču o ljubavi, ponosu i borbi sa sopstvenim demonima. Njeni junaci vode vas kroz lavirint čežnje, prezira i prikrivenih emocija koje prate svaki njihov korak.

Ne propustite priliku da ovog vikenda, potpuno besplatno uz svoje dnevne novine Kurir, dobijete roman „Marionete“ i zakoračite u priču koja će vas osvojiti već na prvim stranicama!