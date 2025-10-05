Slušaj vest

Glumica Lidija Vukićević gostovala je u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji, a ovom prilikom je ispričala i kako se njena glumačka karijera razvila igrom slučaja, kada je pravila društvo drugarici koja je polagala prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti.

- Kada sam upisala Fakultet dramskih umetnosti, glumu, kod jednog od najboljih profesora stare Jugoslavije, Milenka Maričića, krenula sam paralelno na psihologiju, ali to je bilo nemoguće. Akademija je iziskivala celodnevni rad, pa sam od ujutru do uveče bila na fakultetu. Upisala sam tako što sam otišla da čuvam strah svojoj drugarici. Ja ne gubim vreme, mnogo poštujem život i vreme, pa sam rekla hajde dok te čekam da polažeš i ja ću da polažem. Ja sam prošla, a ona nije - kaže Vukićević.

Vukićević je onda govorila i o načinu na koji se bavi sobom, pa kaže da se najviše bavi sobom izunutra, kao i da je mnogo materijalno gubila kako bi očuvala svoj mir.

- Lepotu žene čini pozitivnost, osmeh, razdraganost, žena mora da bude takva. Ja žene ne ocenjujem lepa ili manje lepa, ocenjujem ih po lepoti duše. Na kraju ni muškarci ne vole namćore, žene koje džangrizaju. Susretala sam se sa takvim ženama i izbegavala ih u širokom luku, ili sam jako direktna. Na fin način kažem, ali kažem uvek ono što mi smeta. Zbog toga sam mnogo puta osuđivana.

Glumica kaže da je jednom prilikom njena majka poželela da dođe na snimanje, a tom prilikom je Dragan Nikolić rekao "gospođo imate jako vaspitanu ćerku i veoma talentovanu glumicu":

- Moja majka se zahvalila za prvu pohvalu, a Dragan Nikolić joj je rekao "ne gospođo, za ovo prvo". Ne volim nekulturne i nevaspitane - kaže Vukićević.

