U ovonedeljnom izdanju emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji gosti su bili glumica Lidija Vukićević, Ruška Jakić, voditeljka, kao i Dado Topić, nekadašnji frontmen grupe "Time" koji je 1977. godine otpevao numeru "Ja hoću život" iz hit serije "Bolji život".

Jakić je otkrila da joj je Zdravko Čolić napisao pesmu "Ružice, Ruška", pa je ispričala:

- Prilikom gostovana u jednoj emisiji meni je Zdravko prišao, dao ružu i rekao je ovu pesmu sam tebi napisao. Pokojni Bata Kovač mi je bio gost pred odlazak na neki bolji svet, mislim da je Zdravko mnogo pogrešio što više nije bio sa Batom, nisu više to one prave pesme - kaže Jakić.

Ruška Jakić se dotakla svoje frizure, za koju kaže da veruje da joj stoji najbolje na svetu, a onda se Vukićević osvrnula i na svoju kosu:

- Razne stvari su mi nudili da bih se ošišala, ali nisam se osvrtala. Kada sam htela da se ošišam, ošišala sam se, ali sam se ošišala do glave svojom voljom. Seli smo da ručamo, bila sam osmi razred osnovne škole. Moja majka je rekla "hoćeš li nešto da uradiš sa tom kosom", ja sam rekla da hoću. Otišla sam kod frizerke i tražila da me ošiša do glave, frizerka me pitala da li može na dvojku, ja sam tražila da me šiša do glave, na keca - kaže glumica.

Ona je objasnila da su tokom ovog perioda mnogi mislili da je ona zapravo dečak, a glumica se vratila ponosna kući:

- Pitali su me šta si to uradila, ali meni je to divna promena. Tada je moja kosa počela da bude ovoliko spiralna. Imam ovakvu kosu na oca, mama je takođe imala kovrdže ali ne u toj meri. Moj otac je Srbin iz Crne Gore, pa su mi govorili ljudi da je u crnoj gori bilo crnaca i da pitam da li je baka imala neke veze - kaže ona.

