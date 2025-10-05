Slušaj vest

U ovonedeljnom izdanju emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji gosti su bili glumica Lidija Vukićević, Ruška Jakić, voditeljka, kao i Dado Topić, nekadašnji frontmen grupe "Time" koji je 1977. godine otpevao numeru "Ja hoću život" iz hit serije "Bolji život".

Dado Topić Foto: Kurir Televizija

Na pitanje kako je dobio ponudu da otpeva naslovnu numeru za seriju "Bolji život", pevač je odgovorio da u pitanju nije bilo ništa glamurozno, već da je on dobio ponudu da otpeva špicu za radio-seriju, pa se i sam začudio kada je začuo svoj glas i u televizijskom formatu:

- Nakon par meseci od snimanja video sam da je krenula serija i piše da peva Dado Topić. Zapitao sam se odakle ja u televizijskim serijama? Posle svih ovih godina na koncertima ljudi viču može li sada "Bolji život"? Svako ko me ne zna može me opisati sa "to je onaj što peva "Bolji život" - kaže Topić.

Topić kaže i da je njegova sreća njegova Mira, odnosno njegova supruga, koja je izvor njegove sreće od kada su se zaljubili:

- Sve su ljubavi onakve kako ih dvoje označe za sebe. Bitno je da živimo u svetu koji priznaje ljubav kao jedan najlepši odnos između muškarca i žene, ne verujem da će to ikada proći. Živela ljubav - kaže pevač.

Jakić kaže da je ona sada postala prava zvezda na društvenoj mreži TikTok, pa dodaje i da su je sada zavolele i mlađe generacije koje često ponavljaju njene rečenice:

- Doživela sam prošle godine dok sam bila na ručku sa ćerkom da mi jedna žena priđe i kaže "izvinite, ne mogu da verujem da sam Vas videla, ali moram da Vam kažem, znate li da ste mi vi spasili život?" - kaže Jakić.

Ona objašnjava da je žena rekla da je dotakla dno života, popila punu šaku pilula i sela na kauč, a onda na televiziji videla Rušku Jakić koja izgovara rečenicu "uživajte u životu":

- Moja ćerka se tada rasplakala. Pre jedno dva ili tri meseca sam dobila mali buket, stajao je na kapiji, zajedno sa pismom "hvala što postojite, Vi ste mi promenili život, voli Vas Barbara" - kaže Jakić.

Topić kaže da su dve njegove pesme obeležile njegovu karijeru, pesme "Da li znaš da te volim?" i "Princeza", pa je objasnio i da su mnogi ljudi svoje svadbe proveli uz upravo ovu muziku.

