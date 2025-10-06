Slušaj vest

Za sve poklonike misterije i trilera, početak jeseni doneo je pravo iznenađenje - na svim platformama Telekoma Srbija dostupna je kompletna druga sezona serije „Crna svadba“.

Prvu sezonu smo, između ostalog, dugo pamtili i po čuvenom terminu „katabaza“, koji se odomaćio u svakodnevnom govoru, a da li nas slična vrsta nepredvidivih obrta očekuje i u novoj sezoni, otkrio nam je reditelj serije Nemanja Ćipranić.

„Nakon uspeha prve sezone, želeli smo da podignemo lestvicu, kako ne bismo razočarali gledaoce, i mislim da smo u tome uspeli. Snimanje je bilo izuzetno teško, što zbog zahteva koji su bili veoma ambiciozni, ali i zbog okolnosti u kojima je snimana. Nisam siguran da su neke stvari koje imamo sada u novoj sezoni ’Crne svadbe’, viđene do sada u našoj serijskoj produkciji. Kompleksna priča koja prati više linija koje se spajaju u jednu, donosi mnoge odgovore na otvorena pitanja iz prve sezone, ali i otvara neke nove teme. Borba između dobra i zla je sada ogoljena i odvija se svakodnevno svuda oko nas. Druga sezona ’Crne svadbe’ je svakako najveći izazov u mojoj dosadašnjoj karijeri“, zaključio je Ćipranić.

Upravo zato će „Crna svadba 2“ biti serija koju nećete želeti da pauzirate, jer će vas novih 10 epizoda uvući u mračni svet kultova, unutrašnjih borbi i večitog sukoba svetla i tame, što je savršen razlog da rezervišete veče za bindžovanje.

Jedno od najuspešnijih domaćih televizijskih ostvarenja, donose nam TS Media i produkcijska kuća Firefly, a novo poglavlje otkriva još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz senke.

Režiju druge sezone potpisuje Nemanja Ćipranić, autor scenarija je Aleksandar Radivojević, dok glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.