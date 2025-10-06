Triler serija koja predstavlja splet misterija, običaja i rituala - mesto gde se ukrštaju vera i okultizam

Ovom pričom otključavamo misteriju gde se prepliću vlaška magija i tajanstveni centri moći, u borbi dobra i zla koja traje vekovima.

Priča počinje u malom mestu u Istočnoj Srbiji gde Mitar, inače miran i blag čovek, iznenada i na brutalan način počini masakr ubivši 12 komšija. Mitar puca sebi u glavu, ali čudnim spletom okolnosti ipak ostaje živ.

Pokušavajući da rasvetle motive zločina, Petar, pripadnik BIA i inspektori Tomić i Blagojević pozivaju Natašu, renomiranog psihologa, da kao sudski veštak utvrdi da li je Mitar psihički oboleo ili se iza zločina krije neki drugi motiv.

Petar inače pokušava da odgonetne šta se zapravo dogodilo, jer je ubica, pre nego što je pucao u sebe, izgovorio reč katabaza, istu onu koju je rekao i njegov pokojni sin pre nego što je izvršio samoubistvo.

Priča teče u više smerova, i svaki je brz, dinamičan i vodi ka razrešenju jednog segmenta priče. Fantastični glumci, produkcija visokog kvaliteta, jake replike, zanimljivi običaji, verski i okultni, čine ovu seriju izuzetno zanimljivom za gledanje.

Ne propustite, svakog radnog dana u 23.10 na Kurir televiziji, počevši od večeras.