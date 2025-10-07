Ulaznice u prodaji od 9. oktobra u 10:00h, a članovi Cirque Cluba imaju rani pristup VEĆ DANAS!

Beograd, 7. oktobar – Spektakularna produkcija ,,OVO” (na portugalskom „jaje“) stiže u Beograd na ograničeno vreme — i to je nešto što do sada niste videli! Prepuna boja, energije i zadivljujućih akrobacija, ova novoosmišljena predstava poziva publiku svih uzrasta u čarobni svet u kojem insekti skaču, lepršaju i lete kroz vazduh u veličanstvenoj proslavi života i vitalnosti.

Globalni fenomen koji je očarao više od 7 miliona ljudi u 40 zemalja, ,,OVO” stiže sa potpuno novim tačkama, zadivljujućim kostimima, preuređenom muzičkom podlogom i živopisnom scenografijom koja ovu izuzetnu koloniju insekata oživljava kao nikada do sada. To je jedna od najomiljenijih turnejskih predstava Cirque du Soleil-a — sada dinamičnija i imerzivnija nego ikada.

,,OVO” by Cirque du Soleil biće predstavljena u Beogradskoj Areni u Beogradu od 7. do 10. maja. Ulaznice dostupne na www.cirquedusoleil.com/OVO .

• Novoosmišljeni spektakl sa potpuno novim akrobatskim tačkama, likovima, kostimima i muzičkom podlogom

• Globalni fenomen: preko 7 miliona gledalaca u više od 40 zemalja

• Porodični favorit, savršen za sve uzraste

INFORMACIJE O ULAZNICAMA

Počev od danas, ulaznice za ,,OVO” dostupne su onlajn isključivo članovima Club Cirque-a. Za besplatnu i laku registraciju posetite cirqueclub.com. Opšta prodaja počinje 9. oktobra u 10:00h na cirquedusoleil.com/ovo .

,,OVO” će nastupiti u Beogradu, u Beogradskoj Areni, od 7. do 10. maja.

7. maj u 20:00h

8. maj u 20:00h

9. maj u 16:00h i 20:00h

10. maj u 17:00h

Foto: Promo

O PREDSTAVI OVO

Od skakavaca koji lete na trampolinima do hipnotišuće paukice koja se uvija u svojoj mreži, ,,OVO” je zadivljujuća proslava prirode i biodiverziteta — ispričana kroz vrhunske akrobacije, vibrantne vizuelne efekte i razigrano pripovedanje. Ova energična produkcija odvodi publiku u živahnu koloniju insekata koju u haos baca dolazak radoznale plave muve i misterioznog jajeta. Sastavljena od 100 ljudi iz 25 različitih zemalja, uključujući 53 umetnika, ,,OVO” („jaje“ na portugalskom) donosi na scenu akrobatske tačke visokog nivoa koje redefinišu granice ljudskog tela. Od svoje premijere u Montrealu 2009. godine, ,,OVO” je oduševila više od 7 miliona ljudi u 40 različitih zemalja.

CIRQUE DU SOLEIL ENTERTAINMENT GROUP

Cirque du Soleil Entertainment Group je svetski lider u oblasti izvođačke umetnosti uživo. Na temelju četiri decenije pomeranja granica mašte, kompanija donosi svoj kreativni pristup u širok spektar formi zabave, kao što su multimedijalne produkcije, imerzivna iskustva i specijalni događaji. Prošle godine Cirque du Soleil Entertainment Group obeležio je 40 godina prkosa stvarnosti, definisanja zabave i osvetljavanja sveta kroz umetnost i kreativnost. Od svog osnivanja 1984. godine, više od 400 miliona ljudi bilo je inspirisano na 6 kontinenata i u 86 zemalja. Kanadska kompanija danas zapošljava više od 4000 ljudi, uključujući 1200 umetnika iz 80 različitih nacionalnosti. Za više informacija o Cirque du Soleil Entertainment Group posetite cirquedusoleil.com.