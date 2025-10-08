Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih svetskih simfo-rok orkestara, originalni Prime Orchestra, održaće koncert “Rock Sympho Show” 9. oktobra 2025. u MTS Dvorani sa početkom u 20 časova.

Ostalo je još malo ulaznica koje se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Foto: Matt Keyworth

U okviru velike evropske turneje, ovaj jedinstveni simfonijski “krosover” orkestar izvešće rok hitove izvođača kao što su: Led Zeppelin, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, Europe, Ozzy Osbourne, AC/DC, Nirvana, Coldplay i drugih. Publika će uživati u energičnoj mešavini rok benda, hora i sjajnih pevača pod vođstvom harizmatičnog dirigenta. Posetioci će uroniti u svet gde se klasična muzika susreće sa rokom, stvarajući zadivljujuću sinergiju zvuka i emocija. Publika će doživeti moć rok zvuka i energičnog simfonijskog orkestra u spektaklu. “ROK Simfo Šou” legendarnog PRIME Orchestra slavi deceniju izvanrednih muzičkih nastupa!

Foto: Matt Keyworth

PRIME Orchestra, su osvojili srca miliona fanova širom sveta, koriste najsavremenije zvučne tehnologije, LED ekrane i specijalne efekte kako bi pružili nezaboravan koncertni nastup. Njihovi spektakli se odlikuju kvalitetom, energijom i jedinstvenim zvukom, kontinuirano privlačeći nove fanove. Publika može da očekuje zapanjujuća muzička otkrića, snažne emocije i nezaboravne utiske.

Foto: Matt Keyworth