Ulaznice za najveću svetsku atrakciju Cirque du Soleil i predstavu „OVO“ OD DANAS u prodaji
Jedna od najpoznatijih svetskih atrakcija — Cirque du Soleil — donosi u Beograd svoj čuveni spektakl „OVO“ (na portugalskom „jaje“), jednu od globalno najpoznatijih produkcija, koja će se igrati od 7. do 10. maja u Beogradskoj areni.
Prepuna boja, energije i zadivljujućih akrobacija, ova spektakularna predstava vodi publiku svih generacija u magični svet insekata koji skaču, lepršaju i lete kroz uzbudljivu proslavu života i prirode.
„OVO“ je globalni fenomen koji je do sada videlo više od 7 miliona ljudi u preko 40 zemalja sveta, a u Beograd stiže u potpuno osveženom i modernizovanom izdanju: nove akrobatske tačke, raskošni kostimi, preuređena muzička podloga i još dinamičnija scenografija garantuju doživljaj koji ostavlja bez daha.
INFORMACIJE O ULAZNICAMA
Ulaznice su u prodaji od danas, putem sajtova www.cirquedusoleil.com/OVO, efinity.rs, a dostupne su i putem Efinity aplikacije, na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima širom Srbije.
,,OVO” će se igrati u Beogradu, u Beogradskoj Areni, od 7. do 10. maja.
7. maj u 20:00h
8. maj u 20:00h
9. maj u 16:00h i 20:00h
10. maj u 13:00h i 17:00h
O PREDSTAVI ,,OVO”
Od svoje premijere 2009. godine u Montrealu, „OVO“ je očarala publiku širom sveta zadivljujućim akrobacijama, vibrantnim vizuelnim efektima i jedinstvenom atmosferom. Produkciju čini tim od 100 ljudi iz 25 zemalja, među kojima je 53 umetnika koji na scenu donose tačke koje pomeraju granice ljudskih mogućnosti.
CIRQUE DU SOLEIL ENTERTAINMENT GROUP
Cirque du Soleil Entertainment Group je svetski lider u oblasti izvođačke umetnosti uživo. Na temelju četiri decenije pomeranja granica mašte, kompanija donosi svoj kreativni pristup u širok spektar formi zabave, kao što su multimedijalne produkcije, imerzivna iskustva i specijalni događaji. Prošle godine Cirque du Soleil Entertainment Group obeležio je 40 godina prkosa stvarnosti, definisanja zabave i osvetljavanja sveta kroz umetnost i kreativnost. Od svog osnivanja 1984. godine, više od 400 miliona ljudi bilo je inspirisano na 6 kontinenata i u 86 zemalja. Kanadska kompanija danas zapošljava više od 4000 ljudi, uključujući 1200 umetnika iz 80 različitih nacionalnosti. Za više informacija o Cirque du Soleil Entertainment Group posetite cirquedusoleil.com.
