Jedna od najpoznatijih svetskih atrakcija — Cirque du Soleil — donosi u Beograd svoj čuveni spektakl „OVO“ (na portugalskom „jaje“), jednu od globalno najpoznatijih produkcija, koja će se igrati od 7. do 10. maja u Beogradskoj areni.

Prepuna boja, energije i zadivljujućih akrobacija, ova spektakularna predstava vodi publiku svih generacija u magični svet insekata koji skaču, lepršaju i lete kroz uzbudljivu proslavu života i prirode.

„OVO“ je globalni fenomen koji je do sada videlo više od 7 miliona ljudi u preko 40 zemalja sveta, a u Beograd stiže u potpuno osveženom i modernizovanom izdanju: nove akrobatske tačke, raskošni kostimi, preuređena muzička podloga i još dinamičnija scenografija garantuju doživljaj koji ostavlja bez daha.

Foto: Promo

INFORMACIJE O ULAZNICAMA

Ulaznice su u prodaji od danas, putem sajtova www.cirquedusoleil.com/OVO, efinity.rs, a dostupne su i putem Efinity aplikacije, na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima širom Srbije.

,,OVO” će se igrati u Beogradu, u Beogradskoj Areni, od 7. do 10. maja.

7. maj u 20:00h

8. maj u 20:00h

9. maj u 16:00h i 20:00h

10. maj u 13:00h i 17:00h



O PREDSTAVI ,,OVO”

Od svoje premijere 2009. godine u Montrealu, „OVO“ je očarala publiku širom sveta zadivljujućim akrobacijama, vibrantnim vizuelnim efektima i jedinstvenom atmosferom. Produkciju čini tim od 100 ljudi iz 25 zemalja, među kojima je 53 umetnika koji na scenu donose tačke koje pomeraju granice ljudskih mogućnosti.

Foto: Promo

CIRQUE DU SOLEIL ENTERTAINMENT GROUP

Cirque du Soleil Entertainment Group je svetski lider u oblasti izvođačke umetnosti uživo. Na temelju četiri decenije pomeranja granica mašte, kompanija donosi svoj kreativni pristup u širok spektar formi zabave, kao što su multimedijalne produkcije, imerzivna iskustva i specijalni događaji. Prošle godine Cirque du Soleil Entertainment Group obeležio je 40 godina prkosa stvarnosti, definisanja zabave i osvetljavanja sveta kroz umetnost i kreativnost. Od svog osnivanja 1984. godine, više od 400 miliona ljudi bilo je inspirisano na 6 kontinenata i u 86 zemalja. Kanadska kompanija danas zapošljava više od 4000 ljudi, uključujući 1200 umetnika iz 80 različitih nacionalnosti. Za više informacija o Cirque du Soleil Entertainment Group posetite cirquedusoleil.com.

