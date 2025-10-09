Slušaj vest

Zbog ogromnog interesovanja posetilaca, organizatori Ekspo 2025 u Osaki su obustavili prodaju ulaznica, nakon što je do sada prodato više od 21,4 miliona karata – daleko iznad projektovane tačke rentabilnosti od 18 miliona. Svakog dana više od 200.000 ljudi prelazi kapije ostrva Jumešima, a rekord je oboren sredinom septembra kada je u jednom danu zabeleženo više od 218.000 poseta.

Prema zvaničnim podacima organizatora, u septembru je Ekspo u Osaki posetio čak 6.585.655 ljudi, dok je ukupan broj posetilaca od otvaranja premašio 27,7 miliona. To znači da je već sada interesovanje za ovogodišnju svetsku izložbu premašilo sva očekivanja i da Ekspo ulazi u završnicu kao jedan od najposećenijih događaja u istoriji Japana.

Foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa

Među najatraktivnijim paviljonima nalazi se i srpski paviljon „Plutajuća šuma“, ispred koga se svakodnevno formiraju redovi posetilaca koji žele da vide jedan od najinovativnijih koncepata na izložbi. Do kraja izložbe, procene govore da će naš paviljon imati oko milion poseta.

Ta slika iz Osake najbolji je odgovor svima koji su poslednjih meseci dovodili u pitanje značaj međunarodnih izložbi ili tvrdili da „Ekspo više nikoga ne zanima“. Naprotiv – prizori iz Japana pokazuju da Ekspo ostaje jedan od najvećih kulturno-poslovnih spektakala na planeti, a uspeh srpskog paviljona dokazuje da Srbija ima šta da ponudi svetu.

Iako se u Srbiji povremeno mogu čuti sumnje od jednog dela javnosti – od političkih kritika da je reč o preskupom poduhvatu, do komentara na društvenim mrežama koji dovode u pitanje broj posetilaca – upravo iskustvo iz Osake obara sve te navode.

Gužve na Jumešimi i redovi ispred paviljona poput srpskog pokazuju da Ekspo i dalje ima snažnu moć okupljanja i da nije reč o zastarelom konceptu, već o globalnoj manifestaciji koja spaja ekonomiju, kulturu i inovacije.

Beograd u društvu Astane, Saragose i Jeosua

Srbija 2027. ne organizuje svetsku, već specijalizovanu izložbu – format koji traje tri meseca i koji je kroz istoriju beležio između četiri i osam miliona poseta. Astana 2017. privukla je oko 4,0 miliona, Saragosa 2008. skoro 5,6 miliona, a Jeosu 2012. više od 8,2 miliona posetilaca. S obzirom na podatke iz Osake, gde je za nešto više od pet meseci realizovano 27,7 miliona poseta, projekcija da će Ekspo 2027 Beograd privući oko šest miliona posetilaca deluje ne samo realno, već i zvuči skromno. Uz pravilnu kombinaciju domaće i međunarodne publike, ova cifra predstavlja dostižan i održiv cilj.

Foto: Privatna arhiva

Ekspo kao globalni magnet

Ekspo je po prirodi globalni događaj koji privlači posetioce sa svih kontinenata. U Osaki većinu publike čine domaći i regionalni gosti, ali čak 13 odsto dolazi iz inostranstva – što znači milione ljudi koji prelaze hiljade kilometara da bi bili deo manifestacije.

Za Beograd 2027 to je jasan signal da se, osim domaće i regionalne publike, očekuje i snažan priliv posetilaca iz Evrope i drugih delova sveta – a takva kombinacija čini cilj od šest miliona posetilaca i više nego dostižnim.

Da je to realno, potvrđuje i primer Dubaija, čiji je Ekspo 2020 imao preko 24 miliona poseta, sa udelom međunarodne publike od čak 28 odsto u pojedinim mesecima. Kada je sadržaj atraktivan i globalno pozicioniran – svet sam dolazi.

Ekspo Osaka obustavio prodaju ulaznica – redovi ispred srpskog paviljona „Plutajuća šuma“ Izvor: Promo

Srbija 2027 – domaćin budućnosti

Redovi u Osaki i uspeh srpskog paviljona pokazuju da svet i dalje veruje u magiju Ekspa. Srbija je 2027. pred istorijskom prilikom i globalnim izazovom: da kroz „Igru za čovečanstvo“ pokaže svoju kreativnost, inovativnost i duh otvorenosti. Beograd postaje više od domaćina – postaje pozornica sveta.

Ekspo 2027 nije samo događaj, već prekretnica koja Srbiju stavlja na mapu najvećih međunarodnih događaja, i kao zemlju koja ume da privuče svet, ujedini ga oko univerzalnih vrednosti i ostavi nasleđe za generacije koje dolaze.