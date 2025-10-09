Slušaj vest

Svetski poznati violinista Andre Riju i njegov orkestar Johan Štraus vraćaju se u Beogradsku arenu 19. novembra 2026. godine, po četvrti put - na oduševljenje verne publike. Tokom godina, između Rijua i srpske publike razvila se posebna veza: oni su mu pružili svoju bezrezervnu ljubav i aplauze, dok im je on uzvratio nezaboravnim muzičkim trenucima.

„Srbija ima posebno mesto u mom srcu. Toplina i entuzijazam publike u ovoj zemlji su nezaboravni. Jedva čekam da se vratim i podelim radost muzike sa svima vama!“, kaže Riju.

Sa preko 40 miliona prodatih albuma i više od 700.000 posetilaca godišnje na preko 80 koncerata širom sveta, Andre Riju je nesumnjivo jedan od najuspešnijih izvođača našeg vremena. Njegove turneje pune arene širom sveta- od Čilea do Abu Dabija, a sledeće jeseni će svoju muziku doneti i srpskoj publici.

Foto: Promo

U 2026. godini, publika može da očekuje romantični program, koji sadrži mešavinu opere, mjuzikla, filmske muzike, evergrin hitova, tradicionalnih pesama i, naravno, čarobnih valcera. Jedinstveni koncerti Andrea Rijua plene ne samo njegovom zadivljujućom muzikom već i njegovim duhovitim scenskim nastupom. Pored toga, raskošni kostimi, veličanstvene scenske dekoracije i impresivni svetlosni efekti fasciniraju ljude svih uzrasta.

Malo je umetnika koji su tako uspešno izbrisali granicu između klasične i pop muzike kao Andre Riju. Sa svojom harizmatičnom pojavom i šezdesetočlanim orkestrom, svako njegovo muzičko putovanje ispunjeno je iznenađenjima ihumorom, dok svaki koncert pretvara u pravi šou. Za Rijua, muzika je pre svega emocija. Kako on sam kaže: „Emocije su ključ! Kada neko muzičko delo dotakne moje srce, znam da će dotaći i vase srce.“

Pored muzike, njegovi koncerti su zadivljujući vizuelni spektakl. Članovi njegovog orkestra i solisti dolaze iz šesnaest različitih zemalja. Andre takođe ima svoj kostimografski atelje, kao i četiri bine i setove instrumenata, kako bi pokrio prevoz između kontinenata. On i orkestar (najveći privatni orkestar na svetu) putuju sa svojim fitnes trenerom, lekarom, kao i tri kuvara.

Foto: Promo

Rođen u Mastrihtu, u Holandiji, u muzičkoj porodici, superzvezda Andre Riju je najuspešniji violinista na svetu svih vremena. Njegov otac je bio dirigent Limburškog simfonijskog orkestra, a Andre je počeo da svira violinu sa 5 godina. Andre je 1978. godine osnovao svoj prvi ansambl, Mastrihtski salonski orkestar, koji je 1987. godine postao Johan Štraus orkestar- danas najveći privatni orkestar na svetu.

Preko 22 miliona pratilaca prati holandsku superzvezdu na Fejsbuku, Instagramu, TikTok-u i Jutjubu, kao i 2,1 milion mesečnih slušalaca na Spotifaju, a njegovi Jutjub snimci su pregledani preko milijardu puta.

Budite i vi deo ove muzičke čarolije i ne propustite koncert koji je oduševio milione širom sveta. Ulaznice su u prodaji od 9. oktobra 2025. od 10 časova na www.tickets.rs i www.andrerieu.com.