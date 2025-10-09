Slušaj vest

Postoje ljudi čiji život izgleda kao film koji nikada ne prestaje. Uloge u njihovoj svakodnevici su čist luksuz i moć, a odlukama menjaju sve oko sebe. Ako je neko večito na rubu fascinacije i zavisti, to su tajkuni. Njihovi potezi mogu da pomere granice. Da li i vama deluje da je njihov svet napravljen po pravilima koja običan smrtnik teško može da razume? Svaki njihov potez je drama, svaka odluka izazov i baš zato ne možemo da ostanemo nemi.

U Srbiji, postoji jedan tajkun koji je sve to podigao na novi nivo. Kontroverzan, harizmatičan i nepredvidiv. Balkance je osvojio svojom pričom i stilom života. Vladan nije samo dobro poznato ime iz tabloida. On je lik iz serije "Tajkun", jednog od najznačajnijih televizijskih projekata u novijoj istoriji srpske produkcije. Postao je kulturni fenomen, zahvaljujući izuzetnoj interpretaciji Dragana Bjelogrlića, a sve njegove dramatične poteze možete da pratite ekskluzivno na Voyo, platformi koja je postala omiljeno mesto za ljubitelje domaćih hit serija.

Foto: YouTube/Tajkun

Dok druga sezona "Tajkuna" ulazi u svoje poslednje epizode, publika ostaje prikovana za ekran. Vladan Simonović nastavlja da pomera granice. Njegova veština da balansira između luksuza i opasnih igara privlači pažnju više nego ikad, ali i inspiriše, jer pokazuje koliko je život jednog tajkuna kompleksan i nepredvidiv.

Druga sezona nadmašila je očekivanja i podigla lestvicu kada je reč o domaćim serijama. Publika je postala deo sveta koji Vladan gradi, sveta u kojem je svaka transakcija napeta i dramatična. A sada, kada se bliži kraj, taj svet postaje još intenzivniji. Finalne epizode stižu ovog vikenda i obećavaju da će zadržati gledaoce prikovane za Voyo od prvog do poslednjeg trenutka!

Foto: YouTube/Tajkun

Jesen je idealno vreme za ovakve priče, a Voyo je mesto gde možete da pratite sve epizode "Tajkuna 2", kad god poželite i po svom ritmu. Ništa ne čekate, nema reklama, a imate potpunu slobodu da uživate u svakom detalju. U ovakvoj sezoni, svaka odluka i svaki trenutak su dragoceni.

Uskoro - "Ubice mog oca 7"

Stiže još jedna doza napetosti. "Ubice mog oca 7" vraćaju poznate likove u nove situacije, sa slučajevima koji su kompleksni, napeti i nepredvidivi.

Foto: YouTube/SUPERSTAR TV

Serijal koji je godinama držao publiku na ivici sedišta, sada dolazi sa sedmom sezonom, obećavajući nove misterije, neočekivane zaplete i emocionalnu dubinu koja vas neće ostaviti ravnodušnima.