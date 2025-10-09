Slušaj vest

Ovog petka Kurir vam donosi savršenu kombinaciju zabave i korisnosti! Uz novi broj omiljenog TV vodiča TV Ekran, koji donosi najtačniji program, ekskluzivne intervjue i zanimljive priče o vašim omiljenim zvezdama, poklanjamo vam dodatak za pranje veša – sitnicu koja će vam olakšati svakodnevicu.

Ovaj praktičan dodatak pomaže da se vaša odeća bolje opere i zaštiti tokom pranja, a ujedno doprinosi uštedi deterdženta i energije. Idealan je saveznik svake domaćice koja voli da joj veš uvek bude svež, čist i mirisan!

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Mark Gejtis: Književnost je najbolji učitelj glume Akter svakog značajnijeg TV i filmskog ostvarenja u poslednje dve decenije govori za TV Ekran o novoj glavnoj ulozi u seriji „Knjižar“.

Jelena Đokić: Moji prijatelji i članovi porodice ne usuđuju se da gledaju „Crnu svadbu“.

Jovan Belobrković: Od Cvetkovića sam mnogo naučio, a sad nas je spojilo „Miholjsko leto“.

Foto: Kurir