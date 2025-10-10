PRIČA O LEGENDARNOM PROFESORU, KOJA BUDI NOSTALGIJU – Od nedelje nova vikend serija na Kurir televiziji
Od nedelje 12. oktobra, na Kurir televiziji vikendom emitujemo seriju koja uvek iznova izaziva pažnju gledalaca i budi nostalgiju. Gledaćete “Šešir profesora Koste Vujića”, ove nedelje u terminu 19.30, a od narednog vikenda, subotom i nedeljom, u terminu 18.30.
U ovoj seriji obrađuje se istinita priča o poznatom profesoru nemačkog jezika u Prvoj beogradskoj gimnaziji, Kosti Vujiću. Obrađeno je vreme kada je profesor Vujić bio razredni starešina maturantima koji su kasnije postali intelektualni vrh srpskog naroda. Njegovi đaci, između ostalih, bili su: Mihailo Petrović Alas, Milorad Mitrović, Jovan Cvijić, Jakov Prodanović, Pavle Popović, Ljubomir Stojanović…
Šešir profesora Koste Vujića je TV serija iz 2013. godine. Režirao je Zdravko Šotra po romanu „Šešir profesora Koste Vujića“ Milovana Vitezovića, sa Aleksandrom Berčekom u ulozi profesora Koste Vujića.
Od snimanog materijala je napravljen istoimeni film.
Ne propustite svakog vikenda na Kurir televiziji.