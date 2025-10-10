Slušaj vest

U poslednje vreme smetala je sama sebi. Nije mogla da podnese ni svoj odraz u ogledalu, a osećanja koja su je obuzimala i nisu je puštala na miru — prezirala je, gadila su joj se i nije znala kako da se izbori s njima.

Ponekad bi zaronila u tišinu, bežeći od sveta i od ljudi, ali nikako nije uspevala da pobegne od sopstvenih misli. Svaki pokušaj da se oporavi završio bi novim padom, dubljim nego prethodni.

Sve dok jednog dana nije shvatila da njene rane nisu kazna — već podsetnik da je preživela. Da i kad sve izgubi smisao, u svakom ožiljku i svakoj boli postoji trag koji pokazuje da je i dalje tu, spremna da počne ispočetka.

Foto: Promo