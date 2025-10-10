Slušaj vest

Posetioci će ovoga puta imati privilegiju da uživaju u sasvim novom muzičkom iskustvu – pesmama sa njenog najnovijeg albuma Mujer, objavljenog u novembru 2024. godine. Album je naišao na oduševljenje kritike i publike širom sveta, a numere poput „Mujer“, „Mother’s pain“ i emotivne balade „Amame“ već su postale novi favoriti obožavalaca. Mujer donosi prepoznatljivu mešavinu orijentalnih melodija, mediteranskog duha i savremenih aranžmana, prožetu snažnim emocijama, strastvenim interpretacijama i jedinstvenim glasom ove umetnice.

Yasmin Levy nas ponovo vodi svojim toplim glasom kroz iskrene emocije ljubavi i gubitka. Publika koja voli njenu muziku pronalazi se u dubokoj, specifičnoj interpretaciji i atmosferi tuge koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Foto: Stars & More

Ove jeseni Yasmin Levy održala je nastupe u Nemačkoj, gde je nastupila u koncertnim dvoranama Hamburga i Berlina, ponovo potvrdivši status jedne od najautentičnijih umetnica današnje world music scene. Njeni koncerti tradicionalno privlače publiku svih generacija, jer na jedinstven način spaja istok i zapad, prošlost i sadašnjost, tradiciju i moderan muzički izraz.

Koncert u Novom Sadu biće prilika da se publika ponovo poveže sa umetnicom koja svojim nastupima briše granice između kultura i jezika. Pored pesama sa albuma Mujer, publika će imati priliku da uživa i u nekim od njenih najvećih hitova, među kojima su „La Alegría“, „Una noche mas“ i neizostavna „Adio Kerida“ - pesme koje su obeležile njenu karijeru i osvojile srca miliona širom sveta.

Ulaznice su dostupne na blagajni Srpskog narodnog pozorišta.

Foto: Stars & More

Ne propustite jedinstvenu muzičku čaroliju Yasmin Levy - 4. decembra u Srpskom narodnom pozorištu.