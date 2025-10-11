Slušaj vest

U poslednje vreme smetala je sama sebi. Nije mogla da podnese ni svoj odraz u ogledalu, a osećanja koja su je obuzimala i nisu je puštala na miru — prezirala je, gadila su joj se i nije znala kako da se izbori s njima.

Ponekad bi zaronila u tišinu, bežeći od sveta i od ljudi, ali nikako nije uspevala da pobegne od sopstvenih misli. Svaki pokušaj da se oporavi završio bi novim padom, dubljim nego prethodni.

Foto: Kurir

Sve dok jednog dana nije shvatila da njene rane nisu kazna — već podsetnik da je preživela. Da i kad sve izgubi smisao, u svakom ožiljku i svakoj boli postoji trag koji pokazuje da je i dalje tu, spremna da počne ispočetka.