Slušaj vest

Sve je postalo skupo – kafa u gradu, vikend beg u prirodu, pa čak i večernja razonoda kod kuće. Troškovi rastu, a onaj osećaj lagodnosti i opuštenosti kao da postaje sve ređi luksuz. U takvoj svakodnevici, male stvari koje nas razvesele postaju važnije nego ikada.

Zato su bonusi, pokloni i simbolične nagrade postali novi “mini luksuz” koji svi volimo da dobijemo.

Kompanije koje prepoznaju tu potrebu, sve češće traže načine da ponude više od samog proizvoda ili usluge – da pruže iskustvo, osećaj pažnje i zahvalnosti. Jedan od takvih primera je Meridianbet, koji je svim svojim novim korisnicima spremio dobrodošlicu do 6.500 dinara, dok postojeće korisnike svakodnevno nagrađuje!

Iako taj bonus ne rešava budžet, on donosi nešto što je danas možda i važnije – trenutak zabave, predaha i vedrine. Onaj mali trenutak koji nas izvuče iz rutine, donese osmeh i podseti da život nije samo niz obaveza.

Jer ponekad, baš ti mali pokloni prave najveću razliku.

ZAŠTO MERIDIAN?

Pokrećeš misije i kupuješ nagrade: Ispunjavaš misije i skupljaš poene sa kojima kupuješ sve što poželiš - bonuse, spinove, besplatne tiketi, pa čak i robne nagrade!

Napraviš nalog i uzmeš poklon spinove i tikete: Samo u Meridianu ako si novi korisnik imaš 2 dana besplatne igre – čekaju te tiketi i spinovi bez uslova da uplatiš novac na račun!

Aktiviraš opciju da produžiš zabavu: Uplata od 500 RSD na tvoj korisnički nalog otključava još 3 dana bonusa!

Oktobar spin fest: Prijaviš se na najveći slot turnir – Oktobar spin fest! U igri su samo keš nagrade, a fond sadrži sedam cifara – 4.000.000 dinara!

I – šta čekaš? UZMI BONUS SAD!