Sutra počinje 21. KIDS FEST! Mališane u mts Dvorani očekuje avantura uz sinhronizovani crtać „Arko“.

Festival otvara ambasador festivala, mladi glumac Todor Jovanović, ujedno i glavni lik predstojećeg bioskopslog hita "Hajduk u Beogradu".

Sam festival ne čine samo sjajni filmovi.

Prilagođeno najmlađima, a u cilju podsticanja znanja, saznanja i zabave, u okviru 21. KIDS FEST koji se održava od 12. do 19. oktobra, tradicionalno će biti organizovane brojne radionice, kao poseban biser festivala. Mnoge od njih planirane su u skladu sa temama bogatog filmskog programa kao i sloganom događaja "Harmonija na platnu".

Sve radionice su besplatne, osim radionice "BG Filmski klub" kojoj će posetioci moći da prisustvuju uz kupljenu kartu za sinhronizovanu animiranu avanturu "Arko", čija je tema povezana sa sadržajem pomenute radionice.

Iako uvek namenjene najmlađima, po prvi put na festivalu održava se i radionica za roditelje. U utorak, 14. oktobra u mts Dvorani s početkom od 18h fondacija SOS Dečija sela održaće RADIONICU ZA RODITELJE pod punim nazivom „Granice sa ljubavlju - veština zdravog vaspitanja“. Ova radionica ima za cilj da osnaži roditelje kako da na zdrav, dosledan i empatičan način postave granice deci.

Tokom radionice, roditelji će se upoznati sa tim šta su granice i zašto su značajne u vaspitanju dece kao i sa veštinama kojima mogu pomoći detetu da se oseća sigurno, voljeno i poštovano, uz istovremeno razvijanje odgovornosti i samoregulacije. Fokus rada jeste osnaživanje roditelja da budu dosledni, ali saosećajni vodiči u razvoju svoje dece.

Sreda, 15. oktobar rezervisan je za ANIME DAN u MTS Dvorani. Pored "Anime simfonije" koja počinje u 20h, tokom dana na istom mestu prikazaće se i dve filmske projekcije povezane sa japanskom kulturom. Reč je o sinhronizovanoj avanturi MALA AMELI do 17:30h i sinhronizaciji ARKO od 18:00.

Veoma interesantna biće i ORIGAMI RADIONICA koja počinje u 15:30h.

Za sam kraj festivala, drugog vikenda održavanja 21. KIDS FEST-a planirana je radionica koja po prvi put uči kako se gleda film. Beogradski filmski klub u sobotu 18. oktobra, nakon projekcije animacije "Arko" u 11:30h, uz ulaznicu za film, održaće edukaciju namenjenu svim radoznalim filmoljupcima, uzrasta od 9 do 12 godina.

Kroz pažljivo odabrane filmske naslove, čije će projekcije biti praćene razgovorom o odgledanom sadržaju, na razigran i edukativan način deca će dobiti priliku da se upoznaju sa filmskim izražajnim sredstvima, različitim stilovima, žanrovima i autorima, razvijajući filmsku pismenost.

Razumeti film, a ne samo biti njegov pasivni posmatrač, put je ka kritičkom gledanju, a klub ima ideju da pomogne da se probudi maštu i kreativnost, razvije vizuelna pismenost, razume jezik medija, kao i kritički promišlja kroz ponuđeni sadržaj.

U mts Dvorani radionicu će voditi Vesna Dinić Miljković, doktorka filmologije i predavačica sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Poslednji dan Dečijeg filmskog festivala, nedelja 19. oktobar, takođe je bogat događajima. Nakon Radionice za roditelje, fondacija SOS Dečija sela priprema i radionicu za decu - „Svet emocija: moj mali svet osećanja”, koja će početi u 10h, a namenjena je deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Kroz igru, crtanje, priču i interaktivne aktivnosti, deca će učiti da prepoznaju različite emocije, da ih povežu sa situacijama iz svakodnevnog života i da ih izraze na konstruktivan način.

Tokom prošlogodišnjeg festivala veliko interesovanje privukla je radionica stripa koja će biti organizovana i ovaj put, poslednjeg dana festivala, od 13h. u MTS dvorani.

Sa umetnikom Vladimirom Vesovićem, iskusnim strip crtačem i ilustratorom, deca će imati priliku da uče kako izgleda proces nastanka jednog stripa i moći će da crtaju "do mile volje".

Foto: Kurir