Slušaj vest

U jedinstvenom ambijentu beogradske Ložionice, kreativnost je prošlog petka dobila novo značenje. Prostor koji spaja industrijsku prošlost i savremenu estetiku pretvoren je u pravu oazu inspiracije, gde su se susreli umetnost, dizajn i tehnologija. Događaj je okupio predstavnike medija, istaknute umetnike, dizajnere i druge kreativce, ali i odabrane punoletne korisnike, koji su među prvima imali priliku da dožive rezultat globalne saradnje brenda IQOS i italijanskog dizajnera Stefana Seletti-ja – limitiranu seriju IQOS ILUMA i x Seletti.

Ova ekskluzivna kolekcija nosi poruku “Više od prvog utiska” i spaja funkcionalnost i umetnost u jedno. Na prvi pogled, crno-zlatni dizajn očarava elegancijom, ali prava vrednost leži u detaljima, simbolici i inovativnoj tehnologiji koja stoji iza njega.

Foto: Matija Popović

Posetioci su mogli da uživaju u zoni proizvoda i izložbi pažljivo odabranih umetničkih dela iz Seletti kolekcije, koja je unela dozu šarma, vedrine i neočekivanog u prostor. Ceo događaj bio je osmišljen kao imersivno iskustvo – scenografija, svetlo i umetnički elementi stvarali su atmosferu u kojoj se svaka sekunda doživljava svim čulima.

Tokom večeri objavljeno je ime punoletnog IQOS korisnika koji je osvojio putovanje u Milano – na globalni događaj brenda Sensorium Worlds.

1/21 Vidi galeriju IQOS ILUMA Foto: Matija Popović

Kroz spoj umetnosti i inovacije, ovo veče u Ložionici pokazalo je da dizajn nije samo ono što vidimo – već način na koji se osećamo, mislimo i menjamo. Još jedan dokaz da „više od prvog utiska“ zaista znači otkrivanje novih dimenzija, iskustava i perspektiva.

IQOS ILUMA x Seletti.

Više od prvog utiska. Fuzija inovacije i kreativnosti koja pomera granice i inspiriše promenu.

*IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.