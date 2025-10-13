Slušaj vest



Danica Krstić, pevačica sa jednim od najlepših vokala u Srbiji, nastupiće kao gošća na koncertu Barcelona Gipsy balKan Orchestra, 17. oktobra 2025. sa početkom u 20 časova u Sava centru. Koncert nosi naziv „Balkan Reunion”. Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Danica Krstić je čuvena po svom izvanrednom izvođenju etno muzike i očuvanju tradicionalne balkanske i srpske baštine. Bila je jedan od pobednika TV serijala „Šljivik“ - pobedu je odnela u kategoriji vokalnih solista. Kao članica grupe „Sanja Ilić i Balkanika“, pevala je pesmu „Nova deca“ sa kojom je grupa odnela pobedu na lokalnom izboru za Pesmu Evrovizije 2018. i predstavljala je Srbiju na Pesmi Evrovizije. Učestvovala je u Srbiji u inostranstvu na mnogobrojnim koncertima, zajedno sa najpoznatijim imenima srpske scene.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra je bend koji ima poseban status kod beogradske publike i za čije nastupe se uvek traži „karta više“. Izvode pesme na mnogim jezicima, među kojima su: španski, srpski, ruski, romski, italijanski,... Istaknuto mesto u bendu ima Ivan Kovačević, rođeni Beograđanin koji već oko dve decenije živi u Barseloni i sa svojim prijateljima čini bend Barcelona Gipsy balKan Orchestra.

Foto: Aleksandar Mihajlović

Sedište benda je u Barseloni i trenutno nastupa sa članovima: Margerita Abita (vokal, Italija), Ivan Kovačević (kontrabas, Srbija), Julien Čanal (gitara, Francuska), Albert Enkaminanko (perkusije, Španija), Pere Nolasc Turu (violina, Katalonija - Španija), Fernando Salinas Olkoz (harmonika, Španija), Havi Pendon (klarinet, Španija).

Ovaj ansambl održao je 2022. godine unapred rasprodat koncert u Botaničkoj bašti u Beogradu, u okviru Garden Sessions serije koncerata. Na proleće 2025. objavili su singl „Zrejlo je žito“ .

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra na koncertu će predstaviti svoj autorski materijal, kako instrumentalni tako i vokalni. Tradicija muzike balkanskih zemalja je glavni motiv kompozicija ove grupe iz katalonske prestonice. Koncert u Sava centru organizuje Centar beogradskih festivala (CEBEF).