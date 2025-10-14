Slušaj vest

Nekad nam je potreban samo jedan trenutak da zastanemo, udahnemo i odlučimo da živimo bolje. Upravo zato magazin Lepa&Srećna ove jeseni poziva sve koji žele da naprave svoj životni reset da nam se pridruže u BIG FASHION šoping centru, na adresi Višnjička 84, u subotu, 18. oktobra, od 16 do 18 časova na jedinstvenoj konferenciji Reset Life.

Usred šopinga, svakodnevne užurbanosti i gužve, napravićemo poseban kutak mira i inspiracije, mesto gde možete da zastanete, oslušnete sebe i dobijete mnoštvo praktičnih saveta o zdravlju, ishrani i balansu. Tog popodneva, BIG FASHION šoping centar postaje destinacija za edukaciju o zdravijem načinu života, dugovečnosti, regeneraciji i tajnama vitalnosti.

Konferencija magazina Lepa&Srećna, obuhvatiće dva panela. Na prvom panelu ćemo saznati kako da usporimo starenje, ojačamo telo i duh, dok će drugi otvoriti vrata fascinantnog sveta regenerativne i anti-age medicine, gde su lepota i zdravlje nerazdvojivi. Zajedno sa lekarima, psihoterapeutima i nutricionistima, otkrivamo male, ali važne korake ka životu punom energije, ravnoteže i zadovoljstva.

Projekat Reset life, koji realizuje WMG Media, posvećen je redefinisanju zdravlja i dugovečnosti. Cilj projekta je da inspiriše, edukuje i poveže stručnjake i brendove koji dele zajedničku misiju, stvaranje zdravijih životnih navika i unapređenje kvaliteta života kroz savremene pristupe prevenciji i brizi o zdravlju. Reset Life teži da postane centralno mesto za razmenu znanja, iskustava i ideja koje menjaju živote na bolje.

Uđite u novi ciklus života zdraviji, srećniji i svesniji!

Ulaz je besplatan, zato rezervišite svoje subotnje popodne za sebe i dođite da zajedno resetujemo život!

