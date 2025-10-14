Slušaj vest

Plejboj, doktor za one stvari ili samo – čovek kome je potrebna ljubav i večera na stolu? Tarik Filipović je u ulozi profesora seksologije Uda Spicnmahera u jednom dahu održao predavanje o čitavoj istoriji ljudske seksualnosti, muškim i ženskim moždanim hemisferama, apstinenciji, kontracepciji... Čuveni voditelj „Milijunaša“ i popularni glumac do suza je nasmejao publiku monodramom „Seks i glad“ koja je prvi put odigrana u srpskoj prestonici, i to na sceni Fondacije Mozzart.

„Već dugo sam planirao odigrati ovu predstavu u Beogradu, čuvao sam je za veću dvoranu, ali ovo je ispala sjajna predigra. Veoma su mi se svidele ideja i koncept ovog prostora, dešavaju se neke lepe stvari ovde. Ja bih ovakvu dvoranu za sebe da imam, optimalan je broj ljudi i lepa atmosfera“, poručio je Filipović posle intimne izvedbe jednog pravog epa o najintimnijim temama.

Foto: Touch N Touch

„Ah, moji Beograđani, ništa ne pitate“, namignuo je dr Udo damama u prvim redovima, delio vizitke muškarcima, a onda, kao na traci, nizao pitanja koja je dobijao od izvesnog Vanje UDOvičića, A. Lukasa iz Beograda, M. Kekina iz Zagreba, T. Filipovića iz Zenice...

„Da li je bolje biti obrezan ili neobrezan, obrazovan ili neobrazovan“, igrao se rečima ovaj šarmantni šoumen više od sat vremena, delio je muke, savete, recepte, a onda skinuo masku doktora seksologije i stavio svoje čuvene crne naočare.

„Jasno vam je da nisam nikakav doktor, ja sam Tarik Filipović. Kada su me pitali šta želim da budem kad porastem, rekao sam – žigolo. Ali onda sam otkrio reč – LJUBAV. Kad srce i glava rade kao Bogdanović i Jokić, to je prava stvar.“

Foto: Touch N Touch

I to je bio Tarikov konačni odgovor.

Dovoljno satiričan da se i najveći plejboj među Beograđanima zapita – da li je najbolja žena ona sa Instagrama, ona iz noćnog provoda ili ona koja te dočeka u toplom domu sa večerom na stolu?

Foto: Touch N Touch

KAKO JE GOVORIO MOJ VELIKI HALID...

Prostor Fondacije Mozzart ove jeseni je pretvoren u pravi teatar humanosti, gde veliko srce pokazuju i glumci i publika. Ulaznica za predstavu „Seks i glad“ ponovo je bio jedan SMS za lečenje, a ovoga puta su se prikupljala sredstva za Ljiljanu Petrić (1738 na 3030).

„Ima li išta lepše od humanitarnog rada? Smisao života je pomagati drugima. Što bi rekao moj veliki Halid Bešlić, kako da meni bude dobro, kad mom komšiji nije. Ovo je zaista lep gest, za svaku pohvalu“, istakao je Tarik, a Fondacija Mozzart će nastaviti da duplira iznos prikupljen kroz poruke i na narednim predstavama.

