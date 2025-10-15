Slušaj vest

Postoje trenuci u istoriji jedne zemlje kada ona zajedništvom, vizijom i radom pokaže da može da igra rame uz rame sa najvećima – i da pobedi. Takav trenutak za Srbiju dogodio se 21. juna 2023. godine u Parizu, kada je, posle četiri kruga glasanja u Međunarodnom birou za izložbe (BIE), Beograd izabran za domaćina Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“. U finalu, Srbija je nadmašila Malagu rezultatom 81:70 – što je međunarodna zajednica prepoznala kao potvrdu vizije koja spaja održivost, kulturu i inkluziju.

Naravno, velika dela uvek prate i velika pitanja. Dok jedni u ovakvim projektima vide rizik ili teret, Srbija je želela da pokaže suprotno – da je moguće graditi događaj koji spaja, a ne razdvaja, koji inspiriše, a ne obeshrabruje. Zato tema „Igra za čovečanstvo“ nije bila samo koncept, već i poruka da verujemo u univerzalne vrednosti koje prevazilaze podele.

U konkurenciji gradova sa bogatijim resursima i razvijenijom infrastrukturom – Malage, Bariloćea, Minesote i Puketa – naša ponuda nije pobedila brojem kvadrata, već jasnoćom narativa i uverljivošću plana. Od prijave kandidature do izbora, proces je vođen u okviru stroge međunarodne procedure: podnošenje dokumentacije, javne prezentacije, glasanja i – nakon pobede – koraci ka punoj međunarodnoj validaciji. Srbija je 5. septembra 2024. podnela Dosije o priznanju (sveobuhvatan dokument o pravnim, finansijskim i operativnim aspektima izložbe), a u junu i avgustu 2025. BIE je prvo odobrio, a zatim i potpisao Sporazum sa Vladom Srbije, čime je uspostavljen ključni međunarodni pravni okvir za učešće država i organizacija na Ekspo 2027.

Na to danas podseća i direktor društva „ЕХРО 2027 doo Beograd“ Danilo Jerinić, koji naglašava da je srž uspeha bila u jasnoj viziji i poverenju koje je Srbija stekla:

„Takmičili smo se sa državama koje imaju daleko veći kapacitet i resurse, ali smo pobedili jer smo predstavili dobru viziju, odlučnost i snažan narativ. Naša tema nije govorila samo o infrastrukturi, već i o vrednostima koje se razumeju u svakom delu sveta. Upravo zato smo osvojili poverenje država članica BIE – jer smo pokazali da ovaj projekat nije obećanje na papiru, već plan koji zaista možemo da realizujemo.“

U vremenu kada se u javnosti ponekad postavlja pitanje da li globalni događaji mogu biti i „igra protiv čoveka“, Srbija je ponudila jasnu alternativu: igru za sve, muziku za sve, priliku za sve. To je bio ključni obrt – pokazali smo da veličina projekta ne mora biti pretnja, već prilika da se povežemo na najjednostavniji i najdublji način.

PUT DO POBEDE: KAKO JE SRBIJA OSVOJILA EKSPO 2027 Izvor: Promo

MALAGA – GRAD BUDUĆNOSTI KOJI JE SANJAO ODRŽIVI URBANIZAM

U globalnoj trci za domaćinstvo Ekspa 2027, Španija je izvela Malagu na svetsku scenu kao svoj najjači adut. Ambicija je bila grandiozna – pokazati kako jedan mediteranski grad može postati model održivog urbanizma za 21. vek. Pod sloganom „Urbana era: ka održivom gradu“, Malaga je želela da ponudi odgovor na pitanje koje već danas tišti svetske metropole: kako pomiriti rast populacije i ubrzani urbani razvoj sa zaštitom životne sredine.

Plan je bio impresivan. Na 25 hektara predviđenih za samu izložbu i ukupno 80 hektara sa logističkim i stambenim zonama, trebalo je da nikne potpuno novo ogledalo održivog razvoja. Projekat je obećavao više od 2,9 milijardi evra doprinosa ekonomiji Andaluzije i otvaranje oko 31.000 novih radnih mesta. Pored toga, planirano je da 1.440 stambenih jedinica, koje bi tokom priprema služile kao smeštaj za radnike, nakon Ekspa postanu deo gradskog stambenog fonda.

Nacionalni konsenzus i diplomatska ofanziva

Iza kandidature stajala je cela država: politički konsenzus od lokalnog nivoa do Andaluzije, podrška biznis sektora i univerziteta, uz aktivnu diplomatsku kampanju. Ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares lobirao je na forumima poput G20 i Generalne skupštine UN; premijer Pedro Sančez poručivao je da „nema boljeg grada za Ekspo“, kralj Felipe da je „cela Španija uz Malagu“, a globalni ambasador grada bio je Antonio Banderas.

Grad koji živi i posle Ekspa

Za razliku od kandidatura kod kojih postoji rizik da monumentalna infrastruktura ostane pusta, Malaga je insistirala na urbanističkom kontinuitetu. Paviljoni bi postali deo Univerziteta u Malagi i Tehnološkog parka, stvarajući ekosistem inovacija i preduzetništva; zapadni deo zone integrisao bi se u Centar za teretni transport. Ključna poruka: Ekspo nije samo događaj, već nasleđe za generacije.

Zašto ne pobeda?

U Parizu, 21. juna 2023, usledio je preokret. Posle četiri napeta kruga glasanja u BIE, Srbija je trijumfovala – 81 glas za Beograd naspram 70 za Malagu. Dok je Malaga govorila o gradu budućnosti, Srbija je govorila o budućnosti ljudi. Tema „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“ prevazilazila je urbanizam i dirala u srž zajedništva, emocije i kreativnosti – univerzalni jezik koji ne poznaje granice.

Zato poruka Malage ostaje važna i inspirativna, ali pobeda Srbije pokazuje da svet danas traži i vezivno tkivo: vrednosti koje ujedinjuju društva. Ne meri se sve kvadratima i investicijama; meri se i sposobnošću da se inspiriše i okupi čovečanstvo.

Upravo zato je Srbija izabrala temu koja stavlja čoveka i zajednicu u prvi plan – pobednička vizija nije se gradila na betonu i čeliku, već na zajedništvu, kreativnosti i univerzalnim jezicima igre i umetnosti.

BLUMINGTON, MINESOTA – AMERIKA KOJA JE ŽELELA DA POVRATI SVOJ EKSPO SAN

Ako je Malaga ušla u trku sa vizijom održivog grada, Blumington u Minesoti ušao je s ambicijom da Americi vrati davno izgubljeno mesto na svetskoj Ekspo mapi. Još od 1984, kada je Nju Orleans bio domaćin poslednje specijalizovane izložbe u SAD, Sjedinjene Države stajale su po strani. Kandidatura za Ekspo 2027 bila je zamišljena kao povratak na velika vrata – povratak zemlje koja je oblikovala moderne svetske sajmove još od čuvenog Čikaga 1893.

Zdravlje kao nova globalna valuta

Tema Minesote – Healthy People, Healthy Planet: Health and Well-Being for All – imala je univerzalni odjek. U eri zdravstvenih i klimatskih izazova, Minesota je nudila Ekspo kao forum gde se medicina, nauka, inovacije i ekologija spajaju u poruku: zdravlje je temelj budućnosti.

U srcu Amerike, na vratima sveta

Lokacija uz Mall of America (40 miliona posetilaca godišnje) i dva kilometra od međunarodnog aerodroma smeštala je Ekspo u srce Twin Cities regiona, sa planom da 25 ha izložbenog prostora preraste, nakon izložbe, u novo urbano jezgro inovacija i kreativnih industrija.

Kada se Amerika složi

Kandidatura je ujedinila retko viđen politički spektar: podrška trojice predsednika (Obama, Tramp, Bajden), dvema strankama, gradovima širom SAD, biznis zajednici i akademskom sektoru. Diplomatski angažman bio je intenzivan – od Stejt departmenta do ličnih poziva ambasadorima.

Bilioni u igri, budućnost u planu

Procene su govorile o 4 milijarde dolara ukupnog efekta (2,5 milijarde u Twin Cities), uz oko 34.000 radnih mesta na nivou zemlje. Posle izložbe, lokacija postaje živo naselje i centar preduzetništva – Ekspo kao katalizator dugoročnog razvoja.

Povratak koji se nije dogodio

Uprkos snazi i globalnom prestižu, glasovi u Parizu nisu bili dovoljni da se Amerika vrati u Ekspo porodicu posle četiri decenije. Dok je Minesota govorila o zdravlju i planeti, Srbija je ponudila jezik koji prevazilazi ekspertizu i politiku – igru i muziku. Toga dana, pobedila je priča koja inspiriše i ujedinjuje.

SAN KARLOS DE BARILOĆE – GRAD ZNANJA NA KRAJU SVETA

Ako je Minesota u trku ušla snagom globalne sile, a Malaga političkim kapitalom Evrope, San Karlos de Bariloće bio je san jednog kontinenta: prva Specijalizovana izložba Ekspo u Južnoj Americi. Kandidatura Patagonije bila je simbol želje regiona da pokaže kako i zemlje u razvoju mogu predvoditi globalni dijalog.

Priroda + tehnologija = održiva energija

Pod sloganom „Priroda + tehnologija = održiva energija“, Bariloće je nudio pozornicu za zelenu energiju, razvoj vodonika i potencijal Latinske Amerike u energetskoj tranziciji. Na Nacionalnom putu 40, uz Ande, planiran je prostor od 25 ha izložbene površine – „kraj sveta“ kao centar sveta na 89 dana.

Nacionalni konsenzus bez ijednog protivnika

Argentina je u Ekspo kampanju ušla sa apsolutnim konsenzusom – od saveznog nivoa do provincije Rio Negro i lokalne vlasti u Bariloćeu; biznis, obrazovanje i sindikati bili su na istoj strani. Gradonačelnik Gustavo Đenuzo poručio je da će „Ekspo biti polazna tačka nove ere“, uz očekivanje „prekretnice za čitav Južni konus“.

Grad znanja kao nasleđe

Bariloće već ima reputaciju naučnog centra: sa 0,3% populacije zemlje daje 5% naučnih publikacija i dom je 17% istraživača u fizici. Ekspo je trebalo da učvrsti taj status: lokacija bi se posle događaja pretvorila u Grad znanja i razvoja; investicija od 160,9 miliona dolara ostaje kao trajna vrednost.

San Latinske Amerike zaustavljen u Parizu

U glasanju u Parizu, uprkos jedinstvu i viziji, glasovi nisu bili dovoljni. Južna Amerika sačekaće neku novu priliku. Poruka Bariloćea ostaje snažna – priroda i tehnologija moraju ići zajedno – ali je tog dana prevagnula priča koja govori univerzalnim jezikom: Srbija je ponudila zajedništvo, igru i muziku.

PUKET – BUDUĆNOST ŽIVOTA U HARMONIJI I PROSPERITETU

Ako je Bariloće sanjao da spoji prirodu i tehnologiju, a Minesota da poveže zdravlje ljudi i planete, Tajland je ušao u trku sa vizijom da jedno tropsko ostrvo postane simbol globalne harmonije. Puket, biser Andamanskog mora, želeo je da pokaže da je moguće živeti u skladu s prirodom i deliti prosperitet, pod sloganom Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity.

Tropska scena za svetski san

Lokacija na plaži Mai Kao, dvadesetak minuta od međunarodnog aerodroma, obećavala je spoj prirodne lepote i infrastrukture svetske klase. Na 22,5 ha (sa pratećim objektima preko 55 ha), Ekspo je trebalo da donese novu definiciju turizma, obrazovanja i inovacija – i da Tajland postane prva zemlja Jugoistočne Azije domaćin specijalizovane izložbe pod okriljem BIE.

Kada ceo narod stoji iza sna

Retko viđen stepen saglasja: istraživanja su pokazala da 92,8% Tajlanđana podržava održavanje Ekspa, a preko 90% veruje u uspeh; oblici podrške – od volontiranja do dočeka gostiju – bili su jasno iskazani. Podrška je stizala od kraljevske vlade, lokalnih vlasti, poslovne zajednice (Bank of China, Bangkok Airways), nevladinih organizacija i opozicije; kandidatura je postala prioritet nacionalne agende.

Od spektakla do svetskog medicinskog centra

Planirana su dva Ekspo sela (kapacitet gotovo 1.800 ljudi), a lokacija posle izložbe prerasta u Phuket World Medical Tourism City – svetsku referencu medicinskog i wellness turizma.

Vatromet koji nikada nije zasvetleo

Organizatori su planirali proslavu pobede vatrometom od 200.000 efekata. Ali u Parizu, 21. juna 2023, taj vatromet nije osvetlio nebo. U finalnim rundama glasanja, uprkos snažnoj podršci javnosti i dobro osmišljenoj strategiji, Tajland nije osvojio domaćinstvo. Puket ostaje podsećanje da budućnost života nije samo u harmoniji s prirodom, već i u sposobnosti da se inspiriše čovečanstvo univerzalnom porukom. Srbija je to uspela – igrom i muzikom kao jezicima koje svi razumeju.

Tajland je ponudio vatromet koji nikada nije zasvetleo. Srbija je, nasuprot tome, ponudila iskru koja je osvetlila ceo svet.