Proslavljeni pijanista MAKSIM Mrvica u Beogradu je snimio spot za monumentalno delo “Prokofiev Fantasy”, koji donosi MAKSIMOVU tehnički zahtevnu i emotivno snažnu interpretaciju jedinstvene numere, koja je sastavljena od tri Prokofjevove kompozicije.

Foto: Maksim`s management

Objavljen na službenom YouTube kanalu, spot stiže uoči MAKSIMOVOG beogradskog koncerta 10. decembra u MTS Dvorani, koji će biti deo njegove svetske turneje Segmenti World Tour, a ulaznice se još uvek mogu kupiti na blagajni MTS Dvorane i preko online platforme mtsdvorana.rs.

Foto: Filip Koludrović

Prvi deo “Prokofiev Fantasy” čini virtuozna “Toccata”, koju je Maksim uvrstio u svoj repertoar još kao mladi pijanista. Drugi deo donosi emotivne teme iz Prokofjevovog baleta “Romeo i Julija”, u maestralnom aranžmanu Johna Lenehana. A vrhunac ovog neverovatnog spoja je legendarna “Coda” iz Trećeg klavirskog koncerta, jedan od najslavnijih i najzahtevnijih odlomaka za klavir ikada napisanih.

Foto: Filip Koludrović

“Ova skladba je jedno od tehnički najkompleksnijih i najtežih djela koje sam ikada snimio. Treći koncert obožavam još od djetinjstva i oduvijek sam sanjao da ga odsviram. Za album sam odlučio zadržati Codu u izvornom obliku, bez ijedne promjene u notama. Gotovo je nesvirljivo, ali istovremeno nevjerojatno zabavno i puno radosti. Jedva čekam izvesti je uživo i vidjeti reakciju publike diljem svijeta.” otkrio jeMAKSIM.

Spot “Prokofiev Fantasy” režirao je Filip Koludrović, uz Džejlana Ibrahimovića i producentkinju Saru Zeljković. Zahvaljujući njihovom filmskom pristupu i pažljivoj montaži, video prikazuje punu snagu MAKSIMOVOG izvođenja – od tehničke preciznosti do sirove emocije, stvarajući snažan vizuelni doživljaj koji savršeno prati intenzitet kompozicija. Snagu ovog umetničkog dela u spotu su prikazali i izuzetni beogradski talenti – rvači Dušan Stokić i Aleksa Ilić, plesač Gavrilo Jović i model Đurđa Stojiljković.

Tri različita dela Sergeja Prokofjeva uklopljena u jedinstvenu muzičku celinu “Prokofiev Fantasy” publika u beogradskoj MTS Dvorani imaće priliku da čuje uživo, ali i druge kompozicije koje su uzbudljivi spoj klasične i savremene muzike – hitove legendarnih grupa ABBA i Queen, uz bezvremena klasična dela Šopena, Prokofjeva i Čajkovskog, ali i muziku iz filmova poput “Exodus”, “Pirates of the Caribbean”, “Game of Thrones” i mnoge druge.

Foto: Promo