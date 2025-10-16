Slušaj vest

Apsolutni miljenici domaće publike, svetski poznata atrakcija world music scene, čuveni međunarodni ansambl Barcelona Gipsy balKan Orchestra, održaće beogradski koncert 17. oktobra 2025. sa početkom u 20 časova u Sava centru, na muzičkom spektaklu pod nazivom „Balkan Reunion”. Ostao je još vrlo mali broj ulaznica koje se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Uz ansambl Barcelona Gipsy balKan Orchestra nastupiće vrhunski muzičari kao specijalni gosti: violinista Robi Lakatoš, pevačica sa jednim od najlepših vokala Danica Krstić i čuveni cimbalista Lubomir Gašpar.

Za naše podneblje najznačajnije ime u bendu je Ivan Kovačević, rođeni Beograđanin koji već oko dve decenije živi u Barseloni i sa svojim prijateljima čini bend Barcelona Gipsy balKan Orchestra. Ovaj bend je krajem 2020. objavio album “Nova Era” a 2024. album „7“ sa novom pevačicom Margeritom Abitom poreklom sa Sicilije, sa kojom je objavio obradu čuvene pesme „Marijo deli bela Kumrijo“ i čuvenu pesmu Silvane Armenulić „Ciganine sviraj, sviraj“. Na albumu „7“ izdvojila se originalna pesma Ive Knežević „Tisom tiše“ inspirisana predelima Vojvodine, čiji je tekst pun simbolike običaja, a melodija evocira letnje noći na salašu, praćene laganim notama čardaša.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra je rado viđen širom sveta i izvodi pesme na mnogim jezicima: španskom, srpskom, ruskom, romskom, italijanskom,... Sedište benda je u Barseloni i trenutno nastupa sa članovima: Margerita Abita (vokal, Italija), Ivan Kovačević (kontrabas, Srbija), Julien Čanal (gitara, Francuska), Albert Enkaminanko (perkusije, Španija, Pere Nolasc Turu (violina, Katalonija - Španija), Fernando Salinas Olkoz (harmonika, Španija), Havi Pendon (klarinet, Španija).

Ovaj ansambl održao je koncerte u Barseloni i Beogradu 2017. na kojima je gost bio Bora Dugić, a 2022. održali su unapred rasprodat koncert u Botaničkoj bašti u okviru Garden Sessions serije koncerata. Na proleće 2025. objavili su singl „Zrejlo je žito“ .

Danica Krstić je čuvena po svom izvanrednom izvođenju etno muzike i očuvanju tradicionalne balkanske i srpske baštine. Bila je jedan od pobednika TV serijala „Šljivik“ - pobedu je odnela u kategoriji vokalnih solista. Kao članica grupe „Sanja Ilić i Balkanika“, pevala je pesmu „Nova deca“ sa kojom je grupa odnela pobedu na lokalnom izboru za Pesmu Evrovizije 2018. i predstavljala je Srbiju na Pesmi Evrovizije. Učestvovala je u Srbiji u inostranstvu na mnogobrojnim koncertima, zajedno sa najpoznatijim imenima srpske scene.

Mađarski violinista Robi Lakatoš davno je proglašen „kraljem ciganske violine“. On je predstavnik čuvene dinastije Lakatoš, romskih muzičara, koji se više od 150 godina smatraju najboljim violinistima sveta u žanru popularne muzike. Sam Robi Lakatoš je priznati virtuoz, „violinista sa najbržim prstima na svetu“ kako je objavljeno u „Dejli Telegrafu“. Poznat je po tome što uspešno kombinuje više žanrova, među kojima su klasična muzika, džez i mađarska romska muzika.

Lubomir Gašpar, cimbalista i aranžer, osnovao je brojne muzičke projekte, uspešno nastupa u svojoj domovini Slovačkoj, kao i na međunarodnoj sceni. Takođe je gostujući muzičar u mnogim tradicionalnim, džez i „world music“ ansamblima. Gašpar je tokom svoje muzičke karijere stvorio svoja prepoznatljiva dela u oblasti muzike.

Foto: Dani Carbonell

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra predstavljaju svoj autorski materijal, kako instrumentalni tako i vokalni. Tradicija muzike balkanskih zemalja je glavni motiv kompozicija ove grupe iz katalonske prestonice. Koncert u Sava centru organizuje Centar beogradskih festivala (CEBEF). U želji da sa Beogradom podele jedno nezaboravno iskustvo, Barcelona Gipsy balKan Orchestra saziva novi Balkan Reunion, jedinstveno veče u sali koja je već više od pola veka simbol jednog glavnog grada.