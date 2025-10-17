Slušaj vest

Ovog petka Kurir vas ponovo obraduje savršenim poklonom! Uz novo izdanje omiljenog dodatka TV Ekran, stiže merica – neizostavan pomoćnik u svakoj kuhinji. Bilo da merite brašno, šećer, pirinač ili druge sastojke, ova merica će vam olakšati svako spremanje i uneti dozu urednosti i preciznosti u vaš dom.

Foto: Kurir

Uživajte u svom omiljenom TV vodiču – čitajte ekskluzivne intervjue sa zvezdama, otkrijte zanimljivosti iz sveta serija i emisija, i planirajte večernje uživanje uz najtačniji program!

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Ivan Kleut i Olivija Jontić: Pred nama je uzbudljiva sezona: Voditeljski par govori za TV Ekran o emisiji „Stars specijal“, koja je startovala 12. oktobra na Kurir televiziji!

Predrag Bjelac: „Crna svadba 2“ donosi spoj mistike, trilera, avanture i horora koji nije viđen!

Odri Flero: Gluma je u tome da vidiš svet tuđim očima i svaka uloga te malo promeni!