Slušaj vest

Legendarni bend Kerber osvojio je prestižnu nagradu GODUM 2025 u kategoriji Rock bend godine, čime je još jednom potvrđen njihov status ikona domaće muzičke scene. Vest o nagradi stiže u savršenom trenutku - samo nekoliko nedelja pre velikog koncerta „Kerber Sympho Rock“, koji će biti održan 23. novembra u Plavoj dvorani Sava Centra.

GODUM je nagrada Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, koja se dodeljuje svake godine najuspešnijim izvođačima, autorima i muzičkim projektima. Reč je o jednom od najznačajnijih priznanja u domaćoj muzičkoj industriji, koje okuplja ugledne muzičare, producente, novinare i kulturne stvaraoce iz čitave zemlje.

Goran Šepa Gale Foto: Promo

Publiku u Sava Centru očekuje jedinstven muzički doživljaj – spoj snažnog rokenrola i simfonijskog zvuka u izvođenju članova simfonijskog orkestra, hora i samog benda Kerber. Program donosi bezvremenske hitove u raskošnim aranžmanima čuvenog maestra Vojkana Borisavljevića, čije će stvaralaštvo ovom prilikom ponovo oživeti na sceni.

Frontmen Goran Šepa Gale ističe da će koncert biti poseban omaž saradnji sa Borisavljevićem i sintezi simfoničnog i rokenrol izraza:

„Ovo je koncert na struju i na sceni će biti pedesetak članova koji će izvesti pesme u aranžmanima koje je napisao pokojni Vojkan Borisavljević. Sarađivali smo za njegovog života i jako je lepo to čuti u kombinaciji akustičnih svirača, simfoničara, profesionalaca i Kerbera. Ima mnogo bendova u svetu koji su to radili sa simfonijskim orkestrom – Guns N’ Roses, Metallica… tako da smo i mi želeli da uradimo nešto slično,“ rekao je Gale.

Nagrada GODUM 2025 dodatno potvrđuje da je Kerber i dalje sinonim za autentičnu energiju, beskompromisni zvuk i vernost publici koja traje više od četiri decenije.

Koncert „Kerber Sympho Rock“ biće održan 23. novembra u Plavoj dvorani Sava Centra, a ulaznice su dostupne putem Ticket Vision i tickets.rs platformi. Interesovanje je veliko – obezbedite svoje mesto na vreme i budite deo večeri u kojoj rokenrol i simfonija postaju jedno.