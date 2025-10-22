Slušaj vest

Koncert „Indexi i prijatelji“ biće održan 3. decembra 2025. godine u Sava Centru u Beogradu.

Na sceni će se, uz članove legendarne grupe Indexi - Fadila Redžića, Nenu Jurina, Pecu Peteja, Ranka Rihtmana, Sinana Alimanovića i Murisa Varajića - pridružiti brojni gosti iz različitih krajeva regiona: Dado Topić, Vlatko Stefanovski, Zoran Predin, Vlado Kalember, Seid Memić Vajta, Branko Đurić Đuro, Nermin Puškar, Aida Mušanović Arsić, Goran Karan, Dejan Cukić i Giuliano.

Koncert „Indexi i prijatelji" biće održan 3. decembra 2025. godine u Sava Centru u Beogradu.

Tokom koncerta biće izvedene pesme koje su obeležile diskografiju grupe Indexi, kao i deo muzičkog nasleđa bivše Jugoslavije. Projekat „Indexi i prijatelji“ realizuje se već 19 godina, a do sada je održan više od 30 puta u različitim gradovima regiona. Svake godine okuplja različite izvođače i donosi nova tumačenja pesama nastalih između šezdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

Osnovani 1962. godine u Sarajevu, Indexi su ostavili dubok trag u razvoju jugoslovenske rok i pop muzike. Njihove pesme, poput „Jutro će promeniti sve“, „Balada“, „Bacila je sve niz rijeku“, „Jutro“, „Pružam ruke“, „Modra rijeka“ i mnogih drugih, ostale su trajni deo muzičke istorije koju prepoznaju i nove generacije.