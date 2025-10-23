Zabava
OTKAZANA PREDSTAVA „FELIKS I DORIS“ ZAKAZANA ZA VEČERAS NA MALOJ SCENI MADLENIANUMA
Slušaj vest
Zbog bolesti glumca, večerašnja izvedba predstave „Feliks i Doris“, koja je trebalo da se održi na Maloj sceni Opere i teatra Madlenianum, biće otkazana.
Nova izvedba ove popularne romantične komedije zakazana je za 2. novembar.
Kupci koji su već preuzeli ulaznice za večerašnju predstavu mogu iste iskoristiti za novi termin — 2. novembra uz zameni na blagajni, ili ostvariti pravo na povraćaj novca na blagajni Madlenianuma najkasnije do 02. novembra.
Hvala na razumevanju.
Opera i teatar Madlenianum