Da­nas će­te ose­ti­ti sna­žan po­riv da preu­z­me­te ini­ci­ja­ti­vu i po­kre­ne­te ne­što no­vo - in­tui­ci­ja vam slu­ži kao vo­dič. Bu­di­te pa­žl...

Fo­ku­si­ra­j­te se na sta­bi­l­nost i ri­zi­ke ko­je mo­že­te kon­tro­li­sa­ti, fi­nan­si­je ili pro­je­k­ti mo­gli bi do­bi­ti po­zi­ti­v­ni za­mah....

Ide­je ko­je ima­te da­nas mo­gu bi­ti vr­lo plod­ne, oba­ve­zno ih za­pi­ši­te i do­bro ra­z­mi­sli­te o nji­ma. Raz­go­vor sa oso­bom od po­ve­re­nj...

Po­ro­di­č­ne i do­ma­će te­me tra­že va­šu pa­žnju i pri­su­stvo. Mo­že se ja­vi­ti že­lja za vi­še pros­to­ra za se­be, odvo­j­te ga. In­tui­ci­ja v...

Ene­r­gi­ja vam je vi­so­ka i mo­že­te osta­vi­ti sna­žan uti­sak svo­jim na­stu­pom, sta­vom i vi­zi­jom. Ipak, pa­zi­te da ne pre­đe­te gra­ni­cu iz...

Va­ša ana­li­ti­č­nost da­nas mo­že do­ne­ti zna­ča­j­ne uvi­de - po­se­b­no ka­da je reč o fi­nan­si­ja­ma, re­su­r­si­ma ko­je de­li­te ili skri­ve­...

No­va fa­za se mo­že otvo­ri­ti da­nas, mo­žda za­po­či­nje­te ne­što što će obli­ko­va­ti na­red­ni pe­riod. Od­no­si i sa­ra­d­nja su u fo­ku­su; bu...

Da­nas su avan­tu­ra i istra­ži­va­nje u pr­vom pla­nu, mo­že se uka­za­ti pri­li­ka da iza­đe­te iz ru­ti­ne i do­da­te di­men­zi­ju slo­bo­de svom d...

Od­go­vor­nos­ti su pri­su­t­ne, ali da­nas mo­že­te do­bi­ti i priz­na­nje za svoj trud - bi­lo na po­slu ili kod ku­će. Rad na stru­k­tu­ri i or­ga­...

Va­ša krea­ti­v­nost i dru­štve­nost su u uspo­nu, mo­gu­će je da će­te da­nas bi­ti u cen­tru pa­žnje ili do­bi­ti priz­na­nje za svo­je ide­je i ak­...

In­tui­ci­ja vam je vr­lo po­ja­ča­na i pos­to­ji po­tre­ba za unu­tra­šnjim ra­dom, in­tro­spe­k­ci­jom i ra­zu­me­va­njem ono­ga što va­še te­lo i d...