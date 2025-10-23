Slušaj vest

Najveći rok bend na ovim prostorima Bijelo dugme stiže i u Podgoricu, gde će nastupiti 22. novembra u dvorani Mtel Morača. Na turneji "Doživjeti stotu" Goran Bregović, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović u koferima sećanja donose hitove u kojima uživamo već više od pola veka. "Ružica si bila", "Lipe cvatu", "Ako ima boga", "Đurđevdan"... samo su deo repertoara koji pevaju uglas sve generacije u publici na velikoj turneji od Vardara do Triglava.

Povratak

U Podgorici, nekadašnjem Titogradu, grupa je poslednji put svirala 1989. godine, pre tačno 36 godina. U susret spektaklu u Morači Bijelo dugme je nedavno predstavilo i novi video-spot za pesmu "A i ti me iznevjeri", koji je sniman na veličanstvenim koncertima koje je grupa održala u Areni Zagreb.

Aktuelna turneja "Doživjeti stotu" započela je u maju prošle godine u Domu mladih - na mestu na kojem je Bijelo dugme započelo svoj muzički put, u Sarajevu. Od tada je bend održao više od 20 rasprodatih koncerata širom regiona, uključujući čak tri koncerta u Areni Zagreb.

U okviru turneje održani su i spektakularni koncerti u Olimpiji u Parizu, kao i dva nastupa u Beču i Pragu, a put je odveo Gorana Bregovića i njegove bend i do Italije, Nemačke, Danske. I to nije sve - dugovečne "dugmiće" na turneji "Doživjeti stotu" uskoro očekuju i koncerti u Ljubljani i Beogradu, kao i turneja po Americi, Kanadi i Australiji, koja je planirana na proleće naredne godine.

U Podgorici nastup će trajati najmanje dva i po sata i obuhvatiće hitove iz svih faza karijere. Goran Bregović, Mladen Vojičić Tifa, Alen Islamović, Zoran Redžić, Dragan Điđi Jankelić i Ogi Radivojević, koji se priključio grupi na klavijaturama, prirediće publici koncert za pamćenje. Nastupi na njihovoj slavljeničkoj turneji su koncipirani tako da na binu, od pevača, prvo izađe Mladen Vojičić Tifa. Štafetu zatim preuzima Alen Islamović, a na kraju oba vokala zajednički izvode pesme "Hajdemo u planine", "Đurđevdan", "Ima neka tajna veza" i "Ružica si bila". Bijelo dugme, kako je ocenila kritika, uz prilagođene tonalitete i tempo pesama, sada zvuči bolje nego na koncertima 2005. godine.

Kako nabaviti karte

Cene ulaznica su 20 i 25 evra za najvernije fanove i 100 evra za VIP i mogu se nabaviti na e-tickets.me i na biletarnici dvorane Morača radnim danima od 11 do 17 časova.