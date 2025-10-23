Slušaj vest

Emisija “Sa Žikom po Srbiji”, ove subote vodi vas na Zlatibor. Pored toga što smo prisustvovali otvaranju prvog Nacionalnog festivala filma, ugostili smo čuvenu holivudsku glumicu Lolitu Davidovič i sa njom uživali u šljivovici i gastronomskoj ponudi u selu Gostlje, uz huk vodopada i lepote stoletnih borova.

Posetili smo Stopića pećinu, koja svojom lepotom pod punim osvetljenjem očarava svakog posetioca ove planine.

U Kulturnom centru Zlatibora, svoje slike izložila je slikarka Ana Petrović, koja platnima vraća radost života i širi ljubav i sreću.

Popenjite se na vrh Čigote, dodirnite nebo, osunčajte se na najlepšim proplancima, napijte se vode sa Kraljeve česme i osetite miris domaće hrane, uz cvrkut ptica.