NA ŠLJIVOVICI SA LOLITOM DAVIDOVIČ – ne propustite emisiju „Sa Žikom po Srbiji“ danas od 15.00
Emisija “Sa Žikom po Srbiji”, ove subote vodi vas na Zlatibor. Pored toga što smo prisustvovali otvaranju prvog Nacionalnog festivala filma, ugostili smo čuvenu holivudsku glumicu Lolitu Davidovič i sa njom uživali u šljivovici i gastronomskoj ponudi u selu Gostlje, uz huk vodopada i lepote stoletnih borova.
Posetili smo Stopića pećinu, koja svojom lepotom pod punim osvetljenjem očarava svakog posetioca ove planine.
U Kulturnom centru Zlatibora, svoje slike izložila je slikarka Ana Petrović, koja platnima vraća radost života i širi ljubav i sreću.
Popenjite se na vrh Čigote, dodirnite nebo, osunčajte se na najlepšim proplancima, napijte se vode sa Kraljeve česme i osetite miris domaće hrane, uz cvrkut ptica.
Budite svake subote od 15.00 uz Kurir televiziju. Čeka vas nova doza inspiracije za vaše naredno putovanje!