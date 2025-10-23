Slušaj vest

Novi album “UNA STORIA IMPORTANTE” / “UNA HISTORIA IMPORTANTE” U PRODAJI OD 21. NOVEMBRA – dostupan za predporudžbine na https://bioerosramazzotti.lnk.to/UNASTORIAIMPORTANTE

“UNA STORIA IMPORTANTE” WORLD TOUR POČINJE 14. FEBRUARA U PARIZU, a od 6. juna 2026. Eros ponovo na italijanskim stadionima – 26. APRILA U BEOGRADSKOJ ARENI

Eros Ramazzotti je osvojio Amsterdam! Dva ekskluzivna koncerta – u petak, 17. oktobra i subotu, 18. oktobra – održana u čuvenoj Ziggo Dome areni bila su rasprodata, sa čak 30.000 posetilaca koji su prisustvovali spektakularnoj Gala premijeri svetske turneje “Una Storia Importante”.

Foto: Promo

Novi album „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“, na italijanskom i španskom jeziku, izlazi 21. novembra širom sveta (Friends & Partners S.p.A./Eventim Live International u saradnji sa Sony Music Entertainment), a dostupan je za predporudžbine već od danas.

Album će biti objavljen u više ekskluzivnih formata: italijanska verzija: dupli vinil (crni, providni, narandžasti, potpisani narandžasti), CD Jewel Box, Deluxe i potpisani Deluxe i španska verzija: dupli vinil (crni, narandžasti, potpisani narandžasti), CD Jewel Box, Deluxe i potpisani Deluxe.

Ramazzottijev novi album donosi neke od najpoznatijih hitova njegove karijere u novom aranžmanu, kao i potpuno nove pesme i duete sa renomiranim italijanskim i svetskim umetnicima. Među njima je i singl „Il mio giorno preferito“ / „Mi día preferido“, koji je odmah po objavljivanju dospeo na #1 EarOne Airplay listu — čime je Eros postao prvi izvođač 2025. godine kome je to pošlo za rukom. Na koncertima u Amsterdamu premijerno je izveo i pesmu „Buona Stella” (feat. Elisa), a publiku je oduševio trenutak kada mu se Elisa iznenada pridružila na sceni.

EROS RAMAZZOTTI Foto: Promo

Uz The European Pop Orchestra pod dirigentskom palicom Maestra Guida Dieterena i izvanredan bend, Eros je priredio koncert jakog emotivnog naboja. Set lista, koju je za ovu priliku aranžirao Valeriano Chiaravalle, a pod muzičkim vođstvom Luce Scarpe, obuhvatila je pesme iz čitavih 40 godina njegove karijere.

Publika je imala priliku da čuje i čuveni duet „I Belong to You” koji je Eros izveo sa Davinom Michelle, jednom od najvećih pop zvezda nove holandske scene, kao i pesmu „Più che puoi“ sa Berget Lewis, legendarnim gospel i soul vokalom iz Holandije.

Drugi koncert, koji je održan 18. oktobra, prenošen je uživo putem TikTok LIVE-a, ekskluzivno širom sveta, na zvaničnim profilima Erosa Ramazzottija (@erosramazzotti_), TikTok LIVE Italia (@tiktoklive_italy), TikTok LIVE Spagna (@tiktoklive_es) i TikTok LIVE LATAM (@tiktoklive_latam).

Foto: Promo

Svetska turneja UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, koju potpisuju RadioRama i Friends & Partners i Eventim Live International, započeće 14. februara 2026. u Parizu, a obići će 30 zemalja širom Evrope, Severne Amerike, Kanade i Latinske Amerike.

Od 6. juna 2026, Ramazzotti će se vratiti i na najveće italijanske stadione, a 26. aprila nastupiće u Beogradskoj areni. Ulaznice za beogradski koncert dostupne su putem sajtova www.ramazzotti.com, sajta efinity.rs, aplikacije efinity, na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.

Svetska turneja „UNA STORIA IMPORTANTE“