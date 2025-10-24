Slušaj vest

Voleli Noć veštica ili ne, činjenica je da ovaj dan postaje sve popularniji. Ljubitelji maskiranja, jeseni i mračne atmosfere s nestrpljenjem očekuju priliku da dođu na svoje, dok ga drugi doživljavaju kao još jednu komercijalnu izmišljotinu. Mi smo na strani proslave najstrašnije noći u godini i jedva čekamo spooky atmosferu. A da bi ona bila potpuna – potreban je i poneki horor.

Iako najčešće biramo strane filmove, i region ima sasvim solidan izbor koji će vas podjednako uplašiti, ali i nasmejati. KLASIK vam je pripremio izbor najboljih regionalnih filmova za pravu horor atmosferu. Nedelju strave započinjemo već u nedelju, 26. 10. u 00:50, kada vas čeka legendarna horor komedija „Davitelj protiv davitelja“. Svaka dobra Noć veštica mora imati barem jednog serijskog ubicu, a naš je Pera Mitić – mentalno pomereni ulični prodavac cveća. Karanfila, tačnije. Dok Pera ubija mlade devojke, ambiciozni rok muzičar shvata da je s njim telepatski povezan. Kako će se ta veza razviti, otkrijte na KLASIKU.

Foto: Screenshot

Nastavak noći horora donosi pravo zastrašujuće iskustvo jer vas vodimo na „Sveto mesto“ (27. 10., 00:55). Savršen spoj folklora i filma strave nateraće vam strah u kosti i pokazati da domaći horor filmovi nimalo ne zaostaju. Student teologije Toma naći će se u bezizlaznoj situaciji kada se susretne s pokojnom devojkom koja nije ono što se čini. Bdijenje koje mora provesti postaće izazov od kojeg nema bega.

Strašnu atmosferu razbićemo još jednom komedijom – ovoga puta parodijom žanra „Krvopijci“ (28. 10., 1:30). Spoj prave strave i scena koje ismevaju vampire idealan je recept za uspeh. Film prati Teobalda Majera, koji veruje da je vampir iz 16. veka. Kada stigne u psihijatrijsku ordinaciju, počinje verovati da je lekar dr. Franc Glogovec naslednik porodice lovaca na vampire. Dok lekar Teobalda smatra ekscentrikom, njegova supruga počinje verovati u njegovu priču. Da li je reč o iluziji ili je Teobald zaista natprirodno biće, saznaćete u filmu „Krvopijci“.

Nakon „Krvopijaca“ sledi prava filmska poslastica – prvi hrvatski dugometražni horor „Izbavitelj“ (29. 10., 00:25). Gradska vlast koju preuzimaju ljudi–pacovi, predvođeni tajanstvenim Izbaviteljem, simbolično prikazuje totalitarne režime, što je filmu obezbedilo kultni status. Snovita atmosfera, upečatljiva scenografija i prepoznatljiva kostimografija doprinele su njegovoj hororičnosti i učinile ga nezaboravnim. Savršena priprema za ono što sledi.

Lik femme fatale neizostavan je u trilerima i hororima, a u filmu „Mamula“ (30. 10., 1:30) ona je doslovno – ubojita. Na osamljenom ostrvu, tajanstveni muškarac i sirena kriju smrtonosnu tajnu. Troje turista otkriće ovu misterioznu ženu i pokušati je osloboditi, ali sirenin pevački zov, koji odzvanja ostrvom Mamula, odvešće ih pravo u smrt. Ili možda ne?

Kraj nedelje vodi nas u istočnu Srbiju, gde se srušio američki satelit – koji će se pokazati mnogo strašnijim nego što se mislilo. Satelit je zapravo usisan i vraćen na Zemlju kroz vremensko-prostorni procjep, a postavlja se pitanje: da li je s njim došlo i nešto zlokobno? To je premisa filma „Procep“ (31. 10., 00:40), koji dolazi kao šlag na tortu ovog horor ciklusa.

Zato pripremite najstrašnije kostime i pridružite nam se na KLASIKU od 26. do 31. oktobra – uz najjezivije filmove domaće i regionalne produkcije!

Foto: Promo