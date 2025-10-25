Slušaj vest

Postoje susreti koji pomeraju ravnotežu sveta. Nisu planirani, nisu logični — ali su neminovni.

Ona, tiha i krhka, žena koja se plaši sopstvene snage. On, nemiran, uvek na ivici između slobode i bega. Njih dvoje spojeni su nevidljivim nitima koje ni razum ni ponos ne mogu preseći.

Foto: Kurir

Kroz oluje emocija i neizgovorene istine, „Paradoks istine“ istražuje granice između ljubavi i zablude, strasti i tuge, iluzije i stvarnosti.

Danas vas uz Kurir čeka poklon roman koji će vas naterati da poverujete u ono što ste davno prestali – u sudbinu.