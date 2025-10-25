Slušaj vest

„Super je što se otvaraju nove scene kao što je Fondacija Mozzart, ako ima prostora, ima i volje i nade za kulturu kod nas“, rekao je Boris

„Svi mi imamo probleme, ali je način na koji ih rešavamo najvažniji. Hajde da problem ne vidimo kao problem, nego da probamo da izvučemo nešto lepo. Ako nestane struja – super! Hajde da upalimo sveću i da razgovaramo, da gledamo tu lepu svetlost i osetimo tišinu. A ne da budemo na telefonima, uz televizore, društvene mreže...ˮ

Glumica i rediteljka Monika Romić na velika vrata je vratila predstavu „Otkačene“, i to pravo na malu pozornicu Fondacije Mozzart na kojoj je prvi put nastupilo čak sedam umetnika! Boris Milivojević, Igor Lazić Niggor i pet raspevanih žena zaigrali su u ovom mjuziklu po taktovima osmeha publike i doneli jednu potpuno novu energiju u ovaj novi kulturni prostor u gradu.



„Sviđa mi se ova mala scena, vrlo je simpatična. Možda je bolja za neke manje predstave, ali je baš zgodna“, poručio je Milovojević, koji se u ulozi kolege Voje pita da li može da se živi bez koštane srži, bubrega, ljubavi...

Foto: Touch N Touch produkcija

A kao onaj Boris koji se proslavio ulogama u „Kenguru“ i „Munjama“, smatra da ne može da se živi ni bez kulture.

„Super je što se otvaraju nove scene, ako ima prostora, ima i volje i nade za kulturu kod nas. Trebalo bi da postoji što više ovakvih scena. Divan je i humanitarni karakter predstava.ˮ

Foto: Touch N Touch produkcija

Sjajna glumačka postava prenela nam je zgode i nezgode porodice Jovanović, kroz pesmu i ples, a ujedno je igrala svim srcem za malu Minju Lapčević. Ulaznica je ponovo bila jedan SMS, a Fondacija Mozzart je, kao i na svakoj predstavi, duplirala iznos prikupljen kroz poruke.

Foto: Touch N Touch produkcija

„Ovakve akcije su blagorodne za sve, pre svega zbog humanitarnog aspekta, a onda i za nezavisnu scenu koja ima veoma kvalitetne predstave. Fondacija Mozzart radi jednu fantastičnu stvar, na opšte zadovoljstvo publike, glumaca i ljudi kojima se pomaže. Publika je već naučila da dolazi ovde, u jedan novi pozorišni prostor“, naglasila je Monika Romić.

TRI PREDSTAVE ZA KRAJ OKTOBRA

Do kraja meseca biće odigrane još tri predstave, a već su popunjena sva mesta za „Yu turneju“ i „Anđelu“. Preostalo je još da se podele ulaznice za predstavu „Lutka sa kreveta 21“, koja je na programu 28. oktobra u 20 časova, a za više informacija o prijavama i slanju humanitarnih SMS poruka, pratite profil Fondacije Mozzart.