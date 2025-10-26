Slušaj vest

Važan deo programa Kurir televizije od prvog dana čini i bogat filmski i serijski sadržaj. Kurir televizija nastavlja da neguje raznovrsnost u ponudi, te gledaoce i dalje očekuju omiljeni naslovi.

U nedelju, 26. oktobra u 22.00 emitujemo film “Jedini izlaz”.

Veliki požar u beogradskom noćnom klubu “Jedini izlaz” odneo je 12 žrtava. Ana Kolar je te kobne noći bila u klubu zajedno sa svojim suprugom Sašom. Saša je poginuo, a Ana doživela teško trovanje ugljen-monoksidom, zbog kojeg je bila u komi i ne seća se šta se dogodilo.

Ana nastavlja da živi sa sinom Lukom, ali ne može da se pomiri sa gubitkom, pa ima česte noćne more i napade panike. Šest godina kasnije je objavljena presuda za krivicu u vezi sa požarom, Ani na mejl sa nepoznate adrese stiže video klip na kojem ona vidi svog pokojnog muža i poveruje da je i on dalje živ.

Potraga za Sašom vodiće Anu kroz zamršen krug nasilja, laži i ucena i naterati je da se suoči sa najmračnijim tajnama iz prošlosti.

“Jedini izlaz” je srpski film iz 2021. godine po scenariju Marka Popovića, u režiji Darka Nikolića. Premijerno je prikazan 10. februara 2021. godine.

Od viška materijala, koji nije prikazan u filmu, sastoji se istoimena televizijska serija.