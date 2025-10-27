Slušaj vest

Povodom lansiranja nove limitirane serije IQOS uređaja, globalni događaj IQOS Curious X Seletti Sensorium Worlds okupio je punoletne korisnike iz više od 40 zemalja, uključujući najlojalnije fanove iz Srbije i srećne pobednike posebnog takmičenja. Milano, prestonica mode i dizajna, postao je epicentar inovacije, umetnosti i interaktivnog iskustva koje će dugo ostati u pamćenju.

Foto: Direct Media/WARP studio/Matija Borbelj

Kreativni susret

Putovanje ka ovom jedinstvenom iskustvu započelo je u showroom-u Seletti u Parmi, gde se na radionici Curious Minds okupilo 20 kreativaca iz 20 zemalja – među njima i srpski dizajnerski duo MATES. Zajednički cilj bio je oblikovati jedinstveno iskustvo koje će Sensorium Worlds predstaviti svetu. Tokom dva dana intenzivnog rada u Seletti studiju, učesnici su istraživali koncept radoznalosti, unoseći lokalnu inspiraciju, hrabre vizije i autentični umetnički izraz, postavljajući temelje za imersivno iskustvo koje je uskoro zauzelo scenu u Milanu.

Ova radionica nije bila samo kreativni susret – bila je početna tačka nečeg izuzetnog. Dokumentovane su priče, glasovi i proces saradnje, stavljajući u fokus radoznale umove koji stoje iza sveta koji zajedno gradimo.

Foto: Direct Media/WARP studio/Matija Borbelj

Spektakl koji inspiriše

Kada se Sensorium Worlds otvorio, Milano je bukvalno goreo od energije i inspiracije. Prostor je osmišljen da oduševi: od promenljivih ambijenata do nadrealnih detalja i hipnotišućeg nastupa Adriatique-a, svaki trenutak bio je pažljivo kreiran da iznenadi, nadahne i nagradi radoznale. Ovaj monumentalni prostor postao je omaž kreativnosti i ljudskim vezama – mesto gde se smeli koncepti i neočekivane ideje susreću.

Na ekskluzivnom događaju učestvovali su i poznati korisnici IQOS-a iz Srbije, uključujući fotografa Marka Obradovića Edge, muzičku saradnicu Angelinu, dizajnerski duo MATES, modne dizajnere Vladimira Gašića i Lazara Ilića, Anju Andrejić, kao i mnoge druge istaknute pojedince iz sveta umetnosti i kreativne industrije. Dodatnu čar događaju dali su i dva srećna IQOS punoletna korisnika iz Srbije koji su osvojili putovanje u Milano kroz posebna takmičenja – simbolično slaveći duh inovacije, kreativnosti i zajedništva.

IQOS Curious X Seletti Sensorium Worlds Foto: Direct Media/WARP studio/Matija Borbelj

Sensorium Worlds je nam je omogućio da vidimo kako izgleda kada se hrabri koncepti susretnu sa talentom, a kreativni umovi s ljubiteljima dizajna i umetnosti, pružajući iskustvo koje nadmašuje očekivanja. Milano je bio svedok događaja koji je spojio tehnologiju, umetnost i interaktivnost – i dok se svet vraća svakodnevici, uspomene sa ovog spektakla nastavljaju da inspirišu.

IQOS nije proizvod bez rizika, oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.