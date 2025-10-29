Slušaj vest

– TS Media, multimedijalni segment Telekoma Srbija, u okviru svog kataloga publici donosi raznovrstan sadržaj – od savremenih filmova, dečjeg i dokumentarnog programa, do muzičkog sadržaja i Telcast podkasta, ali i značajan broj remasterizovanih filmskih naslova. Naime, više od 50 kultnih, remasterizovanih ostvarenja domaće kinematografije dostupno je gledaocima u novom, restauriranom ruhu, i to u okviru projekta „Film živi“.

Foto: Promo

Verujući da kvalitetni filmovi mogu postati omiljeni svakoj generaciji publike, TS Media je do sada restaurirala i digitalizovala 354 domaća igrana i dokumentarna filma, u najsavremenijem 4k formatu, koji po kvalitetu zvuka i slike dostižu standarde prikazivanja kako na velikim, tako i na malim ekranima. Na taj način, TS Media doprinosi očuvanju, ali i unapređenju bogatog kinematografskog nasleđa Srbije za sve sadašnje, ali i buduće ljubitelje filma.

Foto: Promo

Osim toga, kao lider u oblasti produkcije i distribucije sadržaja u regionu, TS Media povezuje gotovo dva miliona korisnika, približavajući im i modernizovane filmove iz kataloga nekadašnjeg „Avala filma“, jednog od najistaknutijih filmskih studija bivše Jugoslavije. Tako se sada, na pomenutoj platformi, rame uz rame sa novim hit ostvarenjima, poput dobro poznatih filmova „Nedelja“, „Južni vetar 2“, „Volja sinovljeva“, „Megdan“ i brojnih drugih, nalaze i oni koji su obeležili 20. vek i postavili temelje za dalji razvoj sedme umetnosti na Balkanu.

Foto: Promo

Među do sada unapređena 54 kultna filma, koji su dostupni korisnicima TS Media u svakom trenutku, ubrajaju se nagrađivani „Skupljači perja“, „Marš na Drinu“, „Otpisani“, „Orlovi rano lete“, „Moj tata na određeno vreme“, „Kako je propao rokenrol“, „Mi nismo anđeli“ i mnogi drugi. Poboljšanje njihovog kvaliteta ne predstavlja samo tehničko unapređenje, već i način očuvanja stvaralačkog duha jedne epohe, što je od naročitog značaja za celokupno kulturno nasleđe naše zemlje, ali i regiona.

TS Media nastoji da, u okviru pomenutog projekta „Film živi“, u budućnosti restaurira ukupno oko 1.000 domaćih , igranih i dokumentarnih naslova, koji su ostavili trag kako na domaćoj, tako i na regionalnoj i na svetskoj sceni, stvarajući najobimniji digitalni arhiv domaće filmske baštine. Ovo nastojanje potvrđuje viziju TS Media da svojim radom pruži doprinos pozicioniranju domaće filmske produkcije u globalnim okvirima, kao i da javnosti približi ostvarenja čije se replike pamte i prepričavaju generacijama unazad.