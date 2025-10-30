Slušaj vest

Naizgled običan dan pretvorio se u tihi slom rutine. Svako jutro bilo je isto — dve šoljice kafe, poznat miris, tišina između gutljaja. Ali tog dana, kada je aparat zazujao i para obavila prostoriju, nešto se u njoj slomilo.

Ruke su joj drhtale dok je postavljala šoljice na sto. Jedna za njega. Jedna za nju. A onda je shvatila — više nema kome da je pruži. Sve je postalo navika, senka onoga što su nekada zvali ljubavlju.

Roman “Podmukla laž” razotkriva trenutak kada istina prestaje da se krije, kada se maska svakodnevice raspada pod težinom tišine. Saznajte kako izgleda suočenje sa obmanom — ovog vikenda, uz dnevne novine Kurir!