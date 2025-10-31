Slušaj vest

Danas uz vaše omiljene dnevne novine Kurir, očekuje vas duhovni i informativni dar – novi broj dodatka TV Ekran i ikona Svetog apostola i jevanđeliste Luke u zlatotisku!

Sveti Luka, zaštitnik lekara, umetnika i pisaca, u narodu se posebno poštuje kao simbol vere, mudrosti i isceljenja. Njegov život i delo podsećaju na važnost dobrote, znanja i služenja drugima.

Ne propustite novi broj TV Ekrana – najtačniji TV vodič sa ekskluzivnim intervjuima, pričama iza kamera i preporukama za najbolje serije i filmove, uz vredan duhovni poklon koji unosi mir i blagoslov u vaš dom.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Todor Jovanović: Od fudbalera do Hajduka u Beogradu: Tinejdžer iz Kragujevca otkriva za TV Ekran kako je napustio sport, zaljubio se u glumu i postao filmski Gligorije Pecikoza u ekranizaciji kultnog romana Gradimira Stojkovića.

Tamara Krcunović: Posle produciranja predstava došla je na red i serija „Ljuljaj me nežno“.

Željko Dimić: U Zagrebu sam proveo mladost, sad sam tamo dobio i prvu veliku ulogu.

Foto: Promo